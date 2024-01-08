Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту — про що говорили arrow

Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту — про що говорили

8 січня 2024 15:23
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку сувернітету та територіальної цілісності України.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Читайте також:

Співпраця між країнами

Крім того, Зеленський висловив вдячність країні за те, що вона проголосувала за ключові українські резолюції в ООН та вчасну допомогу у вигляді електрогенераторів під час зимового періоду.

"Розповів про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах. Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", — наголосив президент.

Запрошення на важливі заходи щодо миру

Також Зеленський запросив Кувейт на наступну зустріч радників у Давосі та запропонував стати учасником підготовки майбутнього Глобального саміту миру.

"Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі", — додав глава держави. 

телефонна розмова з еміром Кувейту
Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів Кувейту офіційно оголосив про вступ 83-річного шейха Мешаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха на посаду нового еміра країни. Це сталося після смерті попереднього еміра шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

Актуальне по темі