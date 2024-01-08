Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку сувернітету та територіальної цілісності України.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

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Співпраця між країнами

Крім того, Зеленський висловив вдячність країні за те, що вона проголосувала за ключові українські резолюції в ООН та вчасну допомогу у вигляді електрогенераторів під час зимового періоду.

"Розповів про протидію ракетному терору, який Росія поновила під час новорічних свят. Обговорили перспективи співпраці в енергетичному та аграрному секторах. Україна докладає максимальних зусиль для відновлення справедливого миру. Ми забезпечуємо свободу судноплавства в Чорному морі та залишаємося гарантом світової продовольчої стабільності", — наголосив президент.

Запрошення на важливі заходи щодо миру

Також Зеленський запросив Кувейт на наступну зустріч радників у Давосі та запропонував стати учасником підготовки майбутнього Глобального саміту миру.

"Україна активно працює над наступними кроками щодо реалізації Формули миру. Голос і позиція країн Затоки в цьому важливі", — додав глава держави.

Скриншот допису з Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів Кувейту офіційно оголосив про вступ 83-річного шейха Мешаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха на посаду нового еміра країни. Це сталося після смерті попереднього еміра шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха.