Кувейт офіційно оголосив про призначення нового еміра

Новий емір Кувейту Мешаль аль-Ахмада аль-Джабер. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Кабінет міністрів Кувейту нещодавно офіційно оголосив про вступ 83-річного шейха Мешаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха на посаду нового еміра країни. Це сталося після смерті попереднього еміра шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха.

Про це повідомляє Anаdolu Agency.

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Призначення нового еміра Кувейту

У повідомленні йдеться, що прощання з померлим еміром проходитиме у вузькому колі родичів під час церемонії в мечеті Білал ібн Рабах у Кувейті в неділю. У понеділок та вівторок королівська родина прийматиме співчуття у палаці Баян.

На знак поваги до померлого еміра, уряд Кувейту оголосив 40-денну жалобу та закриття державних установ на три дні.

Що відомо про нового еміра Кувейту

Видання вказує, що шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах, який народився в 1940 році, виховувався як сьомий син шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха. Він був братом трьох попередніх правителів, правління яких датуються з 1977 року.

До свого вступу на посаду еміра, шейх Мешаль виконував обов'язки заступника еміра. У своїх виступах він регулярно наголошував на значущості досягнення згоди між Кабінетом міністрів та Національною асамблеєю (парламентом). Це, на його думку, було критично важливим для врахування інтересів громадян, особливо з огляду на минулі політичні кризи, що виникали між цими двома відомствами.

Новий емір став сімнадцятим правителем Кувейту і п'ятим в історії країни, хто склав конституційну присягу перед Національними зборами, дотримуючись Конституції та Закону про престолонаступництво.

Нагадаємо, що нещодавно турецькому депутату Хасану Бітмезу стало погано прямо в парламенті. У нього стався серцевий напад, а за два дні після цього він помер.