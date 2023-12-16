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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед скончался в возрасте 86 лет

16 декабря 2023 13:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед скончался в возрасте 86 лет
Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах. Фото: Arab News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Причину смерти пока не сообщают.

Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на кувейтское государственное телевидение KUNA.

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Эмир Наваф аль-Ахмед был госпитализирован еще в ноябре из-за неотложной проблемы со здоровьем. Пока причину смерти держат в секрете.

Приход к власти

Правительство Кувейта назначило кронпринца Навафа аль-Ахмеда новым эмиром после смерти его сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха в США в возрасте 91 года.

Наваф аль-Ахмед до того как стал эмиром Кувейта, занимал разные должности на государственной службе. Он исполнял обязанности министра обороны, внутренних дел, заместителя премьера. В феврале 2006 года он получил титул наследного принца Кувейта.

Кто унаследует престол

У Навафа аль-Ахмеда есть старший сын Ахмед аль-Наваф аль-Ахмед аль-Сабах, занимающий в настоящее время должность премьер-министра страны.

Конституция Кувейта предполагает, что преемник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром.

Ранее мы сообщали, что недавно турецкому депутату Хасану Битмезу стало плохо прямо в парламенте. У него произошло сердечный приступ, а через два дня после этого он умер.

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