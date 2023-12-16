Емір Кувейту Наваф аль-Ахмед помер у віці 86 років

Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах. Фото: Arab News

Емір Кувейту шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах помер у віці 86 років. Причину смерті поки що не повідомляють.

Про це пише Al Jazeera з посиланням на кувейтське державне телебачення KUNA.

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Еміра Навафа аль-Ахмеда госпіталізували ще у листопаді через невідкладну проблему зі здоровʼям. Наразі причину смерті тримають у секреті.

Прихід до влади

Уряд Кувейту призначив кронпринца Навафа аль-Ахмеда новим еміром після смерті його зведеного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха у США у віці 91 року.

Наваф аль-Ахмед до того як став еміром Кувейту, обіймав різні посади на державній службі. Він виконував обов'язки міністра оборони, внутрішніх справ, заступником премʼєра. У лютому 2006 року він отримав титул спадкоємного принца Кувейту.

Хто успадкує престол

У Навафа аль-Ахмеда є старший син Ахмед аль-Наваф аль-Ахмед аль-Сабах, який наразі обіймає посаду премʼєр-міністра країни.

Конституція Кувейту передбачає, що спадкоємець престолу після смерті правителя автоматично стає еміром.

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