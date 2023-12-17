Кувейт официально объявил о назначении нового эмира

Новый эмир Кувейта Мешаль аль-Ахмада аль-Джабера. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Кабинет министров Кувейта недавно официально объявил о вступлении 83-летнего шейха Мешаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха в должность нового эмира страны. Это произошло после смерти предыдущего эмира, шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха.

Об этом сообщает Anаdolu Agency.

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В сообщении говорится, что прощание с умершим эмиром будет проходить в узком кругу родственников во время церемонии в мечети Билал ибн Рабах в Кувейте в воскресенье. В понедельник и вторник королевская семья будет принимать соболезнования во дворце Баян.

В знак уважения к умершему эмиру, правительство Кувейта объявило 40-дневный траур и закрытие государственных учреждений на три дня.

Что известно про нового эмира Кувейта

Издание указывает, что шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах, родившийся в 1940 году, воспитывался как седьмой сын шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха. Он был братом трех предыдущих правителей, чьи правления датируются с 1977 года.

До своего вступления в должность эмира, шейх Мешаль исполнял обязанности заместителя эмира. В своих выступлениях он регулярно акцентировал на значимости достижения согласия между Кабинетом министров и Национальной ассамблеей (парламентом). Это, по его мнению, было критически важно для учета интересов граждан, особенно учитывая прошлые политические кризисы, возникавшие между этими двумя ведомствами.

Новый эмир стал семнадцатым правителем Кувейта и пятым в истории страны, кто принял конституционную присягу перед Национальным собранием, следуя Конституции и Закону о престолонаследии.

Напомним, что недавно турецкому депутату Хасану Битмезу стало плохо прямо в парламенте. У него произошло сердечный приступ, а через два дня после этого он умер.