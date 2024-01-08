Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства поблагодарил Кувейт за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Кроме того, Зеленский поблагодарил страну за то, что она проголосовала за ключевые украинские резолюции в ООН и своевременную помощь в виде электрогенераторов во время зимнего периода.

"Рассказал о противодействии ракетному террору, который Россия возобновила во время новогодних праздников. Обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом и аграрном секторах. Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности", — подчеркнул президент.

Приглашение на важные мероприятия относительно мира

Также Зеленский пригласил Кувейт на следующую встречу советников в Давосе и предложил стать участником подготовки предстоящего Глобального саммита мира.

"Украина активно работает над следующими шагами по реализации Формулы мира. Голос и позиция стран Залива в этом важны", — добавил глава государства.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, ранее Кабинет министров Кувейта официально объявил о вступлении 83-летнего шейха Мешаля аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха на должность нового эмира страны. Это произошло после смерти предыдущего эмира шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха.