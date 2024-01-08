Зеленский впервые поговорил по телефону с Королем Бахрейна — детали разговора

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой сегодня, 8 января. По его словам, такой разговор состоялся впервые за всю историю двусторонних отношений между странами.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

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Глава государства добавил, что в прошлом году глава МИД Бахрейна Аз-Заяни совершил свой первый визит в Украину.

"Надеюсь, что установление контактов на самом высоком уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях", — отметил президент.

Какие вопросы обсудил Зеленский с Королем Бахрейна

Отмечается, что лидеры стран обсудили следующие вопросы:

двустороннее взаимодействие,

глобальную продовольственную безопасность,

поддержку Формулы мира.

"Поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по имплементации Формулы мира и пригласил на следующую встречу, которая состоится в Давосе. Рассказал об усилиях по обеспечению глобальной продовольственной стабильности", — добавил Зеленский.

Скриншот сообщения из Telegram Владимира Зеленского

Напомним, сегодня, 8 января, Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства поблагодарил Кувейта за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.