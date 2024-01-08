Зеленський обговорив з Еміром Катару повернення українських дітей з РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом аль-Тані. Лідери країн обговорили повернення незаконно депортованих українських дітей з РФ.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

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"Дякую за важливу посередницьку роль Катару й особисту позицію шейха у поверненні незаконно депортованих Росією українських дітей. Обговорили подальшу координацію за цим напрямом", — йдеться у повідомленні.

Водночас Зеленський відзначив внесок Катару обсягом 20 млн дол. в ініціативу Grain from Ukraine і запевнив, що Україна попри спроби Росії зірвати мирну навігацію Чорним морем і надалі залишатиметься гарантом світової продовольчої безпеки.

Також докладно обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та організацію майбутнього Глобального саміту миру.

Крім того, Президент запросив представника Катару на наступну зустріч радників у Давосі.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з еміром Кувейту шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава держави подякував Кувейту за підтримку сувернітету та територіальної цілісності України.

Також Зеленський поговорив телефоном з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою сьогодні, 8 січня. За його словами, така розмова відбулася вперше за всю історію двосторонніх відносин між країнами.