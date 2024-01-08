Зеленский обсудил с Эмиром Катару возвращение украинских детей из РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры стран обсудили возвращение незаконно депортированных украинских детей из РФ.

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"Спасибо за важную посредническую роль Катара и личную позицию шейха в возвращении незаконно депортированных Россией украинских детей. Обсудили дальнейшую координацию по этому направлению", — говорится в сообщении.

В то же время Зеленский отметил вклад Катара в объеме 20 млн дол. в инициативу Grain from Ukraine и заверил, что Украина, несмотря на попытки России сорвать мирную навигацию по Черному морю, и в дальнейшем будет оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

Также подробно обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и организацию предстоящего Глобального саммита мира.

Кроме того, Президент пригласил представителя Катара на следующую встречу советников в Давосе.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Кувейта шейхом Мешалем Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. Глава государства поблагодарил Кувейта за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой сегодня, 8 января. По его словам, подобный разговор состоялся впервые за всю историю двусторонних отношений между странами.