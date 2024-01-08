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Зеленский определил, кто будет вести переговоры по гарантиям безопасности для Украины

8 января 2024 22:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский определил, кто будет вести переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Об этом говорится в распоряжении №2/2024-рп , которое было обнародовано на официальном интернет-представительстве Президента.

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В документе сообщается о создании делегации Украины "для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для Украинского государства.

Участниками списка являются следующие деятели:

  • руководитель Офиса Президента, глава делегации Андрей Ермак;
  • начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов;
  • заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква;
  • министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
  • посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;
  • председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк;
  • заместитель руководителя ОП Роман Машовец;
  • заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
  • первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
  • заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;
  • министр обороны Рустем Умеров ;
  • заместитель министра экономики Игорь Фоменко;
  • заместитель отдела евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;
  • директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;
  • заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.

Что еще располагает

Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации.

В частности, Ермак сможет привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры стран обсудили возвращение незаконно депортированных украинских детей из РФ.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой сегодня, 8 января. По его словам, подобный разговор состоялся впервые за всю историю двусторонних отношений между странами.

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