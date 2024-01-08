Зеленский определил, кто будет вести переговоры по гарантиям безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский определил участников делегации по гарантиям безопасности для Украины. В частности, в этот список попали начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Об этом говорится в распоряжении №2/2024-рп , которое было обнародовано на официальном интернет-представительстве Президента.
Переговоры о гарантиях безопасности
В документе сообщается о создании делегации Украины "для участия в переговорах по разработке и подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности" для Украинского государства.
Участниками списка являются следующие деятели:
- руководитель Офиса Президента, глава делегации Андрей Ермак;
- начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов;
- заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква;
- министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин;
- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Антон Кориневич;
- председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
- председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк;
- заместитель руководителя ОП Роман Машовец;
- заместитель министра юстиции Ирина Мудрая;
- первый заместитель министра обороны Александр Павлюк;
- заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий;
- министр обороны Рустем Умеров ;
- заместитель министра экономики Игорь Фоменко;
- заместитель отдела евроатлантической интеграции и международной безопасности Департамента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса президента Игорь Баранецкий;
- директор Департамента международного оборонного сотрудничества МОУ Геннадий Коваленко;
- заместитель Руководителя Департамента - заведующий отделом стратегического анализа вопросов национальной безопасности и обороны Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Виталий Мартынюк.
Что еще располагает
Также в распоряжении указывается разрешение главе делегации вносить по согласованию с МИД изменения в состав делегации.
В частности, Ермак сможет привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.
Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Лидеры стран обсудили возвращение незаконно депортированных украинских детей из РФ.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой сегодня, 8 января. По его словам, подобный разговор состоялся впервые за всю историю двусторонних отношений между странами.
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