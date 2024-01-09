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Зеленський провів розмову з президентом Румінії Йоганнісом — про що говорили політики

9 січня 2024 18:13
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський провів розмову з президентом Румінії Йоганнісом — про що говорили політики
Президент України Володимир Зеленський та президент Румунії Клаус Йоганніс. Фото: Telegram Zelenskiy / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Лідери країн обговорили збільшення українського експорту через Румунію, ситуацію з російськими обстрілами та співпрацю з програмою підготовки українських пілотів F-16.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

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Розмова Зеленського та Йоганніса

За словами Зеленського, український експорт через Румунію зріс до 3 млн тонн. Політики обговорили, як збільшити цей показник до 4 млн тонн. 

Окремо український президент висловив вдячність лідеру Румунії за підтримку України у початку переговорів щодо вступу в ЄС. Він подякував державі за готовність поділитися з Україною досвідом європейського членства.

"Поінформував Президента Йоханніса про продовження повітряного терору з боку Росії та наголосив на важливості подальшої співпраці з партнерами для зміцнення повітряного щита України. Також обговорили двосторонню співпрацю, включно з програмою підготовки українських пілотів F-16", — підкреслив президент.

Глава держави також зазначив, що високопосадовці узгодили початок роботи над двосторонніми гарантіями безпеки на основі Вільнюської декларації G7. Зеленський наголосив, що Україна цінує стрімкий розвиток стратегічного партнерства з Румунією. 

Скриншот допису Зеленського
Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Володимир Зеленський поговорив телефоном з Королем Бахрейну Хамадом бін Ісою Аль Халіфою сьогодні, 8 січня. За його словами, така розмова відбулася вперше за всю історію двосторонніх відносин між країнами.

Додамо, Володимир Зеленський провів очну Ставку з очільниками Генштабу ЗСУ, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Посадовці обговорили тему забезпечення зброєю військових на фронті та виробництво нових типів озброєння, зокрема дронів та снарядів.

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