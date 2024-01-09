Зеленский провел разговор с президентом Румынии Йоханнисом — о чем говорили политики

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: Telegram Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Лидеры стран обсудили увеличение украинского экспорта через Румынию, ситуацию с российскими обстрелами и сотрудничество с программой подготовки украинских пилотов F-16.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Разговор Зеленского и Йоханниса

По словам Зеленского, украинский экспорт через Румынию вырос до 3 млн тонн. Политики обсудили, как увеличить этот показатель до 4 млн тонн.

Отдельно украинский президент выразил благодарность лидеру Румынии за поддержку Украины в начале переговоров по вступлению в ЕС. Он поблагодарил государство за готовность поделиться с Украиной опытом европейского членства.

"Поинформировал Президента Йоханниса о продолжении воздушного террора со стороны России и отметил важность дальнейшего сотрудничества с партнерами по укреплению воздушного щита Украины. Также обсудили двустороннее сотрудничество, включая программу подготовки украинских пилотов F-16", — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что чиновники согласовали начало работы над двусторонними гарантиями безопасности на основе Вильнюсской декларации G7. Зеленский подчеркнул, что Украина ценит стремительное развитие стратегического партнерства с Румынией.

Скриншот поста Зеленского

Напомним, Владимир Зеленский поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой сегодня, 8 января. По его словам, подобный разговор состоялся впервые за всю историю двусторонних отношений между странами.

Добавим, Владимир Зеленский провел очную Ставку с руководителями Генштаба ВСУ, Минобороны, Минстратегпрома и Минцифры. Чиновники обсудили тему обеспечения оружием военных на фронте и производство новых типов вооружения, в частности дронов и снарядов.