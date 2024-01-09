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Зеленский и Дуда обсудили гарантии безопасности для Украины

9 января 2024 19:40
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Илья Рябинин
редактор
Зеленский и Дуда обсудили гарантии безопасности для Украины
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Marek Borawski/KPRP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Стороны обсудили вклад Польши в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Об этом глава государства сообщил в своем блоге в Telegram.

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В разговоре Президент поблагодарил Польшу за поддержку Украины на пути вступления в ЕС и НАТО.

"Обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Кроме того, обменялись мнениями в контексте приближающегося Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Альянса", — пишет глава государства.

Зеленский и Дуда обсудили гарантии безопасности для Украины
Пост Зеленского. Источник: Telegram

Также главы обоих государств обсудили сотрудничество в сфере безопасности с акцентом на главные запросы ВСУ.

"Я и Анджей убеждены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом общего европейского дома. Будущее Украины и Польши — в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве", — заявил Владимир Зеленский и добавил, что разговаривали с Дудой и о присоединении Польши к Совместной декларации G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский подвел итоги проведения Ставки Верховного главнокомандующего. Также сегодня глава государства провел разговор с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом.

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