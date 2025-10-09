Зеленський провів телефонну розмову з Андреєм Бабішем

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 9 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Що обговорив Зеленський із Бабішем

"Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", — зазанчив президент.

Він привітав Бабіша з перемогою та побажав успіху.

"Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", — йдеться в повідомленні.

Сторони дмовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чехії відбулися 3-4 жовтня.

Згодом Бабіш розповів, чи допомагатиме Україні.