Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський та Бабіш домовилися про особисту зустріч — що відомо

Зеленський та Бабіш домовилися про особисту зустріч — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 15:14
Зеленський провів телефонну розмову з Андреєм Бабішем
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з переможцем парламентських виборів у Чехії Андреєм Бабішем.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 9 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Що обговорив Зеленський із Бабішем

"Цінуємо наше стратегічне партнерство з Чехією та вдячні за підтримку України й українців у такий складний час. Працюємо над тим, щоб співпраця між нашими країнами ставала тільки більш продуктивною", — зазанчив президент.

Він привітав Бабіша з перемогою та побажав успіху.

"Пан Андрей відзначив хоробрість українського народу в нашій боротьбі проти російської агресії", — йдеться в повідомленні.

Сторони дмовились обговорити подальшу співпрацю під час особистої зустрічі найближчим часом.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Чехії відбулися 3-4 жовтня.

Згодом Бабіш розповів, чи допомагатиме Україні

Офіс президента Чехія парламент Андрей Бабіш
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації