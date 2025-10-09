Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский и Бабиш договорились о личной встрече — что известно

Зеленский и Бабиш договорились о личной встрече — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 15:14
Зеленский провел телефонный разговор с Андреем Бабишем
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 9 октября.

Реклама
Читайте также:

Что обсудил Зеленский с Бабишем

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", — отметил президент.

Он поздравил Бабиша с победой и пожелал успеха.

"Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", — говорится в сообщении.

Стороны договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время.

Напомним, что парламентские выборы в Чехии состоялись 3-4 октября.

Впоследствии Бабиш рассказал, будет ли помогать Украине.

Офис президента Чехия парламент Андрей Бабиш
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации