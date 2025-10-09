Зеленский провел телефонный разговор с Андреем Бабишем

Зеленский и Бабиш договорились о личной встрече — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 9 октября.
Что обсудил Зеленский с Бабишем
"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", — отметил президент.
Он поздравил Бабиша с победой и пожелал успеха.
"Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", — говорится в сообщении.
Стороны договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время.
Напомним, что парламентские выборы в Чехии состоялись 3-4 октября.
Впоследствии Бабиш рассказал, будет ли помогать Украине.
