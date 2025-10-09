Зеленский провел телефонный разговор с Андреем Бабишем

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с победителем парламентских выборов в Чехии Андреем Бабишем.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 9 октября.

Что обсудил Зеленский с Бабишем

"Ценим наше стратегическое партнерство с Чехией и благодарны за поддержку Украины и украинцев в такое сложное время. Работаем над тем, чтобы сотрудничество между нашими странами становилось только более продуктивным", — отметил президент.

Он поздравил Бабиша с победой и пожелал успеха.

"Господин Андрей отметил храбрость украинского народа в нашей борьбе против российской агрессии", — говорится в сообщении.

Стороны договорились обсудить дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время.

Напомним, что парламентские выборы в Чехии состоялись 3-4 октября.

Впоследствии Бабиш рассказал, будет ли помогать Украине.