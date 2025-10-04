Відео
У Чехії відбулися парламентські вибори — які партії лідирують

Дата публікації: 4 жовтня 2025 21:51
Парламентські вибори у Чехії — хто опинився серед лідерів
Вибори в Чехії. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

У Чехії відбулися парламентські вибори. У країні вже підрахували майже всі голоси. Відомо, що явка становила 68,78%.

Про це повідомляє CT24.

Парламентські вибори у Чехії

Підрахували вже понад 97 % голосів. Наразі відомо, що до нового парламенту увійдуть шість партій.

Першу позицію у переліку посідає рух ANO — партія чеського бізнесмена та колишнього прем’єр-міністра Андрія Бабіша, відомого своєю опозицією до підтримки України.

На другому місці опинилася партія SPOLU премʼєра Петра Фіали.

Наразі результати парламентських виборів у Чехії такі:

  • у партії ANO - 34,58% (80 мандатів);
  • SPOLU — 23,32% (52 мандати);
  • STAN — 11,21% (22 мандати);
  • Pirati — 8,92% (18 мандатів);
  • SPD — 7,79% (15 мандатів);
  • Motoriste — 6,78% (13 мандатів).
Результати виборів у Чехії
Результати парламентських виборів у Чехії. Фото: скриншот

Нагадаємо, Бабіш, партія якого лідирує на виборах, заявляв, що хоче скоротити допомогу Україні

А 4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори. Люди вийшли на вулиці та влаштували масові протести опозиції.

вибори Чехія партії політики парламент
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
