Парламентські вибори у Чехії — хто опинився серед лідерів

У Чехії відбулися парламентські вибори — які партії лідирують
У Чехії відбулися парламентські вибори. У країні вже підрахували майже всі голоси. Відомо, що явка становила 68,78%.
Про це повідомляє CT24.
Парламентські вибори у Чехії
Підрахували вже понад 97 % голосів. Наразі відомо, що до нового парламенту увійдуть шість партій.
Першу позицію у переліку посідає рух ANO — партія чеського бізнесмена та колишнього прем’єр-міністра Андрія Бабіша, відомого своєю опозицією до підтримки України.
На другому місці опинилася партія SPOLU премʼєра Петра Фіали.
Наразі результати парламентських виборів у Чехії такі:
- у партії ANO - 34,58% (80 мандатів);
- SPOLU — 23,32% (52 мандати);
- STAN — 11,21% (22 мандати);
- Pirati — 8,92% (18 мандатів);
- SPD — 7,79% (15 мандатів);
- Motoriste — 6,78% (13 мандатів).
Нагадаємо, Бабіш, партія якого лідирує на виборах, заявляв, що хоче скоротити допомогу Україні.
А 4 жовтня у Грузії проходять місцеві вибори. Люди вийшли на вулиці та влаштували масові протести опозиції.
