Парламентские выборы в Чехии — кто оказался среди лидеров

Выборы в Чехии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Чехии состоялись парламентские выборы. В стране уже подсчитали почти все голоса. Известно, что явка составила 68,78%.

Об этом сообщает CT24.

Парламентские выборы в Чехии

Подсчитали уже более 97% голосов. Известно, что в новый парламент войдут шесть партий.

Первую позицию в перечне занимает движение ANO — партия чешского бизнесмена и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, известного своей оппозицией к поддержке Украины.

На втором месте оказалась партия SPOLU премьера Петра Фиалы.

Сейчас результаты парламентских выборов в Чехии следующие:

у партии ANO — 34,58% (80 мандатов);

SPOLU — 23,32% (52 мандата);

STAN — 11,21% (22 мандата);

Pirati — 8,92% (18 мандатов);

SPD — 7,79% (15 мандатов);

Motoriste — 6,78% (13 мандатов).

Результаты парламентских выборов в Чехии. Фото: скриншот

Напомним, Бабиш, партия которого лидирует на выборах, заявлял, что хочет сократить помощь Украине.

Напомним, Бабиш, партия которого лидирует на выборах, заявлял, что хочет сократить помощь Украине.