Парламентские выборы в Чехии — кто оказался среди лидеров

В Чехии состоялись парламентские выборы — какие партии лидируют
В Чехии состоялись парламентские выборы. В стране уже подсчитали почти все голоса. Известно, что явка составила 68,78%.
Об этом сообщает CT24.
Парламентские выборы в Чехии
Подсчитали уже более 97% голосов. Известно, что в новый парламент войдут шесть партий.
Первую позицию в перечне занимает движение ANO — партия чешского бизнесмена и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, известного своей оппозицией к поддержке Украины.
На втором месте оказалась партия SPOLU премьера Петра Фиалы.
Сейчас результаты парламентских выборов в Чехии следующие:
- у партии ANO — 34,58% (80 мандатов);
- SPOLU — 23,32% (52 мандата);
- STAN — 11,21% (22 мандата);
- Pirati — 8,92% (18 мандатов);
- SPD — 7,79% (15 мандатов);
- Motoriste — 6,78% (13 мандатов).
Напомним, Бабиш, партия которого лидирует на выборах, заявлял, что хочет сократить помощь Украине.
А 4 октября в Грузии проходят местные выборы. Люди вышли на улицы и устроили массовые протесты.
