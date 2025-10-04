Видео
Главная Новости дня В Чехии состоялись парламентские выборы — какие партии лидируют

В Чехии состоялись парламентские выборы — какие партии лидируют

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 21:51
Парламентские выборы в Чехии — кто оказался среди лидеров
Выборы в Чехии. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

В Чехии состоялись парламентские выборы. В стране уже подсчитали почти все голоса. Известно, что явка составила 68,78%.

Об этом сообщает CT24.

Читайте также:

Парламентские выборы в Чехии

Подсчитали уже более 97% голосов. Известно, что в новый парламент войдут шесть партий.

Первую позицию в перечне занимает движение ANO — партия чешского бизнесмена и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, известного своей оппозицией к поддержке Украины.

На втором месте оказалась партия SPOLU премьера Петра Фиалы.

Сейчас результаты парламентских выборов в Чехии следующие:

  • у партии ANO — 34,58% (80 мандатов);
  • SPOLU — 23,32% (52 мандата);
  • STAN — 11,21% (22 мандата);
  • Pirati — 8,92% (18 мандатов);
  • SPD — 7,79% (15 мандатов);
  • Motoriste — 6,78% (13 мандатов).
Результати виборів у Чехії
Результаты парламентских выборов в Чехии. Фото: скриншот

Напомним, Бабиш, партия которого лидирует на выборах, заявлял, что хочет сократить помощь Украине.

А 4 октября в Грузии проходят местные выборы. Люди вышли на улицы и устроили массовые протесты.

выборы Чехия партии политики парламент
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
