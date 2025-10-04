Протесты в Тбилиси — люди штурмуют дворец президента

Протестующие пытаются ворваться на территорию президентского дворца во время митинга в Тбилиси. Фото: Reuters

В субботу, 4 октября, в Грузии проходят местные выборы, на фоне которых начались массовые протесты оппозиции. Демонстранты прошли маршем к президентскому дворцу в Тбилиси.

Об этом информирует "Эхо Кавказа" в Telegram.

В Тбилиси протесты — люди штурмуют резиденцию президента

Сегодня, 4 октября, в Грузии проходят местные выборы, на которых должны быть избраны 64 местных депутата и 64 мэра. Однако в некоторых городах кандидатов выдвинула только правящая партия "Грузинская мечта". А основные оппозиционные партии решили бойкотировать выборы.

По информации местных СМИ, в Тбилиси на митинги вышли десятки тысяч людей. Демонстранты держат флаги Грузии, Европейского Союза, США и Украины. Также среди толпы можно заметить плакаты с антиправительственными лозунгами и фотографиями политических заключенных.

На видео, которые распространяются по сети, можно увидеть, что вечером протестующие начали штурм дворца президента. Когда толпа подошла к ограждению, во дворе периметра стояли представители охраны. Они пытались помешать протестующим перелезть через забор, применяли слезоточивый газ.

Однако впоследствии митингующим удалось снести забор.

Как пишут в соцсетях очевидцы, протестующие используют петарды, а силовики — водометы.

Протесты в Тбилиси 4 октября 2025 года. Фото: Reuters

"Ограждение президентского дворца сломано, спецподразделения пытаются вытеснить протестующих с помощью перцового спрея. Есть пострадавшие.

Возле президентского дворца — столкновения между демонстрантами и силовиками. Часть полицейских покинула территорию", — информирует "Эхо Кавказа".

Итак, в центре Тбилиси продолжается противостояние между протестующими и спецназовцами. На улице Атонели, ведущей к президентскому дворцу, силовики проводят зачистку территории.

Протестующие соорудили баррикады из мебели и мусорных баков и подожгли их в ответ на попытки разгона. В воздухе стоит густой дым, слышны взрывы гранат.

Протесты в Тбилиси 4 октября — что известно

Сегодня, 4 октября, в Грузии продолжается день выборов, который сопровождается массовыми акциями протеста в центре столицы.

По информации "Эхо Кавказа", утром студенты собрались возле Тбилисского государственного университета, откуда двинулись оппозиционным шествием к проспекту Руставели. На акции также были замечены известные деятели культуры, которые выразили поддержку заключенным журналистам и актерам.

На проспекте Руставели объединились несколько оппозиционных колонн под лозунгами "Нет России — да Европе". Представители оппозиции назвали сегодняшние события "революцией флагов".

Протесты в Тбилиси 4 октября 2025 года. Фото: Reuters

На площади Свободы организаторы акции, среди которых певец и политик Паата Бурчуладзе, зачитали декларацию. В ней заявили, что власть "потеряла легитимность" и объявили о начале "мирного переходного периода".

Во второй половине дня протестующие двинулись к президентскому дворцу Орбелиани. Часть участников прорвалась на территорию резиденции, сломав ограждение. Силовики применили перцовый газ и водометы. Сообщается о пострадавших.

Пятый президент Саломе Зурабишвили дистанцировалась от действий митингующих, заявив, что не поддерживает попытки штурма и остается на позициях мирного протеста.

По данным ЦИК, по состоянию на 17:00 явка избирателей составила 33,5%. В то же время лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что партия уверенно побеждает в большинстве муниципалитетов.

