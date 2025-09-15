Видео
Масштабные протесты в Непале — названо количество погибших

Масштабные протесты в Непале — названо количество погибших

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 08:11
На протестах в Непале погибли 72 человека
Протесты в Непале. Фото: Nepal News

Во время массовых акций протеста в Непале погибли 72 человека. Также известно о 191 пострадавшем.

Об этом сообщает Politico и Nepal News со ссылкой на руководителя секретариата правительства Непала Экнараяна Арьяла .

Читайте также:

Что известно о погибших и пострадавших

"В целом погибли 72 человека. Еще 191 пострадавший сейчас получает медицинскую помощь в различных больницах и медицинских учреждениях по всей стране", — сказал Арьял.

Отмечается, что больше всего смертельных инцидентов было зафиксировано во время масштабных протестов 8 сентября, а также после резкой радикализации выступлений 9 сентября, когда протестующие прибегли к поджогам.

Компенсация семьям погибших

Новый премьер-министр Непала Сушила Карки, которая стала первой женщиной на этом посту в истории страны, призвала "к спокойствию и сотрудничеству ради восстановления".

Карки пообещала, что каждая семья погибших протестующих получит денежную компенсацию в размере 1 миллиона рупий (примерно 11 330 долларов), а все раненые получат надлежащую помощь.

Напомним, что протесты "восстания поколения Z" начались 8 сентября из-за кратковременного запрета социальных сетей. Десятки тысяч людей, в основном молодежь, вышли на улицы с требованиями положить конец коррупции и бедности.

9 сентября протестующие заявили, что захватили власть.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
