На фронті зник зв’язок через збій Starlink
Масштабні протести у Непалі — названо кількість загиблих

Масштабні протести у Непалі — названо кількість загиблих

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 08:11
На протестах в Непалі загинули 72 людини
Протести в Непалі. Фото: Nepal News

Під час масових акцій протесту в Непалі загинули 72 людини. Також відомо про 191 постраждалого.

Про це повідомляє Politico та Nepal News з посиланням на керівника секретаріату уряду Непалу Екнараяна Ар’яла .

Що відомо про загиблих та постраждалих

"Загалом загинули 72 людини. Ще 191 постраждалий наразі отримує медичну допомогу в різних лікарнях і медичних закладах по всій країні", сказав Ар’ял.

Зазначається, що найбільше смертельних інцидентів було зафіксовані під час масштабних протестів 8 вересня, а також після різкої радикалізації виступів 9 вересня, коли протестувальники вдались до підпалів.

Компенсація сім’ям загиблих

Нова прем’єр-міністерка Непалу Сушіла Каркі, яка стала першою жінкою на цій посаді в історії країни, закликала "до спокою та співпраці заради відбудови".

Каркі пообіцяла, що кожна сім’я загиблих протестувальників отримає грошову компенсацію в розмірі 1 мільйона рупій (приблизно 11 330 доларів), а всі поранені отримають належну допомогу.

Нагадаємо, що протести "повстання покоління Z" почалися 8 вересня через короткочасну заборону соціальних мереж. Десятки тисяч людей, здебільшого молодь, вийшли на вулиці з вимогами покласти край корупції та бідності.

9 вересня протестувальники заявили, що захопили владу.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
