Протести в Непалі — мітингувальники заявили про захоплення влади

Протест у Непалі. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

У Непалі протестувальники заявили, що захопили владу. За їхніми словами, уряд країни "поставлено на коліна", а наразі варто зберігати спокій.

Про це йдеться у відкритому листі-зверненні студентських груп та представників "Покоління Z", передає India Today у вівторок, 9 вересня.

Реклама

Читайте також:

Протест у Непалі

"Ця країна перейшла під наше керівництво. Громадській власності не завдано жодної шкоди. Рухаймося вперед з терпінням і терпінням", — наголосили протестувальники.

Реклама

Mainstream media house of Nepal was burnt down to ashes by Nepalese protesters.



This was the Godi media of Nepal.



I am appealing to the youth of India, please don’t get inspired by this. 🙏pic.twitter.com/NiW4us4Gp9 — Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) September 9, 2025

У листі йдеться, що премʼєр країни Шарма Олі пішов у відставку, тому "ситуація відкрила шлях для нового політичного рішення".

Реклама

"Наша мінімальна позиція полягає у формуванні цивільного уряду на чолі з загальноприйнятною людиною та проведенні нових виборів. Завдяки цьому ми можемо створити Непал із безпечним майбутнім для себе. Тільки єдність усіх нас закладе основу для нових змін", — додали вони.

Nepal govt was getting exposed for corruption, so they banned social media apps. But with almost 14 million young people, they can’t ignore Gen Z. This generation won’t stay silent.

pic.twitter.com/Ic0QHuMGMa — sangwan (@SangwanHQ) September 8, 2025

Наразі протести в Непалі продовжуються. Зокрема, було підпалено будівлю авіакомпанії Simrik Airlines, яка "надає гелікоптери лідерам, які тікають".

Будівля Simrik Airlines. Фото: India Today

Крім того, протестувальники напали на вʼязницю, що дозволило сотням увʼязнених втекти.

Нагадаємо, протести в Непалі розпочалися після заборони соціальних мереж. Рішення викликало масове обурення, яке швидко переросло у жорстокі заворушення.

А нещодавно протести відбувалися в Сербії. Там люди застосовували файєри проти поліції.