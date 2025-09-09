Відео
Головна Новини дня У Непалі протестувальники заявили про захоплення влади

У Непалі протестувальники заявили про захоплення влади

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 17:05
Протести в Непалі — мітингувальники заявили про захоплення влади
Протест у Непалі. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

У Непалі протестувальники заявили, що захопили владу. За їхніми словами, уряд країни "поставлено на коліна", а наразі варто зберігати спокій.

Про це йдеться у відкритому листі-зверненні студентських груп та представників "Покоління Z", передає India Today у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Протест у Непалі

"Ця країна перейшла під наше керівництво. Громадській власності не завдано жодної шкоди. Рухаймося вперед з терпінням і терпінням", — наголосили протестувальники.

У листі йдеться, що премʼєр країни Шарма Олі пішов у відставку, тому "ситуація відкрила шлях для нового політичного рішення".

"Наша мінімальна позиція полягає у формуванні цивільного уряду на чолі з загальноприйнятною людиною та проведенні нових виборів. Завдяки цьому ми можемо створити Непал із безпечним майбутнім для себе. Тільки єдність усіх нас закладе основу для нових змін", — додали вони.

Наразі протести в Непалі продовжуються. Зокрема, було підпалено будівлю авіакомпанії Simrik Airlines, яка "надає гелікоптери лідерам, які тікають".

Протест у Непалі
Будівля Simrik Airlines. Фото: India Today

Крім того, протестувальники напали на вʼязницю, що дозволило сотням увʼязнених втекти.

Нагадаємо, протести в Непалі розпочалися після заборони соціальних мереж. Рішення викликало масове обурення, яке швидко переросло у жорстокі заворушення.

А нещодавно протести відбувалися в Сербії. Там люди застосовували файєри проти поліції.

мітинг соцмережі протести Непал влада
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
