Главная Новости дня В Непале протестующие заявили о захвате власти

В Непале протестующие заявили о захвате власти

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 17:05
Протесты в Непале — митингующие заявили о захвате власти
Протест в Непале. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В Непале протестующие заявили, что захватили власть. По их словам, правительство страны "поставлено на колени", а сейчас стоит сохранять спокойствие.

Об этом говорится в открытом письме-обращении студенческих групп и представителей "Поколения Z", передает India Today во вторник, 9 сентября.

Читайте также:

Протест в Непале

"Эта страна перешла под наше руководство. Общественной собственности не нанесен никакой ущерб. Давайте двигаться вперед с терпением и терпением", — подчеркнули протестующие.

В письме говорится, что премьер страны Шарма Оли ушел в отставку, поэтому "ситуация открыла путь для нового политического решения".

"Наша минимальная позиция заключается в формировании гражданского правительства во главе с общеприемлемым человеком и проведении новых выборов. Благодаря этому мы можем создать Непал с безопасным будущим для себя. Только единство всех нас заложит основу для новых перемен", — добавили они.

Сейчас протесты в Непале продолжаются. В частности, было подожжено здание авиакомпании Simrik Airlines, которая "предоставляет вертолеты бегущим лидерам".

Протест у Непалі
Здание Simrik Airlines. Фото: India Today

Кроме того, протестующие напали на тюрьму, что позволило сотням заключенных сбежать.

Напомним, протесты в Непале начались после запрета социальных сетей. Решение вызвало массовое возмущение, которое быстро переросло в жестокие беспорядки.

А недавно протесты происходили в Сербии. Там люди применяли файеры против полиции.

митинг соцсети протесты Непал власть
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
