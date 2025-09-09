Протесты в Непале — митингующие заявили о захвате власти

Протест в Непале. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В Непале протестующие заявили, что захватили власть. По их словам, правительство страны "поставлено на колени", а сейчас стоит сохранять спокойствие.

Об этом говорится в открытом письме-обращении студенческих групп и представителей "Поколения Z", передает India Today во вторник, 9 сентября.

"Эта страна перешла под наше руководство. Общественной собственности не нанесен никакой ущерб. Давайте двигаться вперед с терпением и терпением", — подчеркнули протестующие.

Главный медиа-дом Непала был сожжен дотла непальскими протестующими.



Это были Годи СМИ Непала.



Я обращаюсь к молодежи Индии, пожалуйста, не вдохновляйтесь этим. 🙏pic.twitter.com/NiW4us4Gp9 - Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) September 9, 2025

В письме говорится, что премьер страны Шарма Оли ушел в отставку, поэтому "ситуация открыла путь для нового политического решения".

"Наша минимальная позиция заключается в формировании гражданского правительства во главе с общеприемлемым человеком и проведении новых выборов. Благодаря этому мы можем создать Непал с безопасным будущим для себя. Только единство всех нас заложит основу для новых перемен", — добавили они.

Правительство Непала было разоблачено в коррупции, поэтому они запретили приложения для социальных сетей. Но с почти 14 миллионами молодых людей, они не могут игнорировать Gen Z. Это поколение не будет молчать.

pic.twitter.com/Ic0QHuMGMa - sangwan (@SangwanHQ) September 8, 2025

Сейчас протесты в Непале продолжаются. В частности, было подожжено здание авиакомпании Simrik Airlines, которая "предоставляет вертолеты бегущим лидерам".

Здание Simrik Airlines. Фото: India Today

Кроме того, протестующие напали на тюрьму, что позволило сотням заключенных сбежать.

Напомним, протесты в Непале начались после запрета социальных сетей. Решение вызвало массовое возмущение, которое быстро переросло в жестокие беспорядки.

А недавно протесты происходили в Сербии. Там люди применяли файеры против полиции.