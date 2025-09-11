Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Протесты в Непале — митингующие подожгли отель

Протесты в Непале — митингующие подожгли отель

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 00:35
В Непале митингующие уничтожили пятизвездочный отель Hilton
Отель Hilton после поджога. Фото: english.khabarhub.com

В Непале горит пятизвездочный президентский отель Hilton. Его во время акций протеста против запрета соцсетей подожгли представители так называемого поколения Z.

Об этом сообщает местное издание Khabarhub.

Реклама
Читайте также:

Что известно о пожаре

Отель, который, предположительно, принадлежит сыну президента Непальского конгресса Шеру Бахадуру Деуби, до сих пор пылает. Локализовать возгорание пока не удается.

"Отель, который стал визитной карточкой района Наксал, превратился в пепел. Инвесторы проекта понесли значительные убытки. Соседние заведения, в частности супермаркет Bhat-Bhateni, также были уничтожены в результате поджога", — говорится в материале.

На данный момент власти оценивают убытки и принимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов в этом районе.

Для эвакуации политиков и чиновников непальская армия задействовала вертолет HAL Dhruv. На видео видно, как чиновники, держась за веревку, убегают от протестующих.

Напомним, в Непале после запрета социальных сетей произошли массовые беспорядки. Почти два десятка человек погибли. Премьер-министр Шарма Оли заявил об отставке.

Также мы сообщали, что митингующие в Непале 9 сентября прорвались внутрь парламента и подожгли здание. Также подверглись поджогу несколько отделений полиции.

митинг протесты поджог Непал отели
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации