В Непале митингующие уничтожили пятизвездочный отель Hilton

В Непале горит пятизвездочный президентский отель Hilton. Его во время акций протеста против запрета соцсетей подожгли представители так называемого поколения Z.

Об этом сообщает местное издание Khabarhub.

Что известно о пожаре

Отель, который, предположительно, принадлежит сыну президента Непальского конгресса Шеру Бахадуру Деуби, до сих пор пылает. Локализовать возгорание пока не удается.

"Отель, который стал визитной карточкой района Наксал, превратился в пепел. Инвесторы проекта понесли значительные убытки. Соседние заведения, в частности супермаркет Bhat-Bhateni, также были уничтожены в результате поджога", — говорится в материале.

На данный момент власти оценивают убытки и принимают меры для предотвращения дальнейших инцидентов в этом районе.

Для эвакуации политиков и чиновников непальская армия задействовала вертолет HAL Dhruv. На видео видно, как чиновники, держась за веревку, убегают от протестующих.

Напомним, в Непале после запрета социальных сетей произошли массовые беспорядки. Почти два десятка человек погибли. Премьер-министр Шарма Оли заявил об отставке.

Также мы сообщали, что митингующие в Непале 9 сентября прорвались внутрь парламента и подожгли здание. Также подверглись поджогу несколько отделений полиции.