У Непалі мітингувальники знищили п'ятизірковий готель Hilton

Готель Hilton після підпалу. Фото: english.khabarhub.com

У Непалі горить п'ятизірковий президентський готель Hilton. Його під час акцій протесту проти заборони соцмереж підпалили представники так званого покоління Z.

Про це повідомляє місцеве видання Khabarhub.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про пожежу

Готель, який, імовірно, належить синові президента Непальського конгресу Шеру Бахадуру Деубі, досі палає. Локалізувати займання поки що не вдається.

"Готель, який став візитівкою району Наксал, перетворився на попіл. Інвестори проєкту зазнали значних збитків. Сусідні заклади, зокрема супермаркет Bhat-Bhateni, також були знищені внаслідок підпалу", — йдеться в матеріалі.

Наразі влада оцінює збитки та вживає заходів для запобігання подальшим інцидентам у цьому районі.

Для евакуації політиків та урядовців непальська армія задіяла вертоліт HAL Dhruv. На відео видно, як посадовці, тримаючись за мотузку, утікають від протестувальників.

Нагадаємо, у Непалі після заборони соціальних мереж сталися масові заворушення. Майже два десятки людей загинули. Прем'єр-міністр Шарма Олі заявив про відставку.

Також ми повідомляли, що мітингувальники в Непалі 9 вересня прорвалися всередину парламенту і підпалили будівлю. Також зазнали підпалу декілька відділень поліції.