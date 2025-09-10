Масштабные протесты Непале — что известно

Протесты в Непале — что известно и почему они начались
В понедельник, 8 сентября, в Непале вспыхнули масштабные протесты, которые продолжаются до сих пор. Народ восстал на фоне запрета соцсетей и политического кризиса.
Новини.LIVE собрано главное, что известно о причинах протеста и что происходило после.
Масштабные протесты в Непале
Почему возникли протесты
В прошлый четверг, 4 сентября, правительство Непала запретило работу 26 социальных сетей. Среди них мессенджеры WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, а также платформы YouTube и Linkedin, и многие другие.
Власти объяснили свое решение борьбой с фейками и онлайн-мошенничеством. Перед блокировкой, начиная с 28 августа, они требовали, чтобы соцсети сделали в Непале регистрацию, имели юридическое присутствие, и чтоб было назначено ответственное лицо. Однако к 4 сентябрю ни одна из платформ документов не подала.
Тем временем жители Непала раскритиковали решение правительства, назвав его средством цензуры и расправы над протестующей в интернете оппозицией. Кроме того, правозащитники отмечали, что это способ ущемления свободы слова и нарушение базовых прав.
Таким образом, начиная с 8 сентября жители Катманду (столица) и других городов Непала вышли на акции протеста. В частности, в столице митингующие прорвали ограду из колючей проволоки вокруг парламента, из-за чего правоохранители отступили к зданию. Полиция в ответ применила огнестрельное оружие.
В СМИ сообщалось, что протестующие координировали свои действия через платформу Discord. Там были инструкции по повреждению авиации, поиску боеприпасов в полицейских участках, а также изготовлению коктейлей Молотова.
Власти пошли людям навстречу, но это не помогло
Уже во вторник, 9 сентября, правительство Непала официально отменило запрет на соцсети. Он действовал менее суток.
Отмена произошла после кровавых протестов в понедельник. Известно, что в результате того, что полиция открыла огонь по демонстрантам — погибли 19 человек и еще больше 100 были ранены.
Также известно, что кроме отмены запрета на соцсети, власти ввели в Катманду комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки.
В целом по всему Непалу во время протестов пострадали более 500 человек.
В стране произошли поджоги, штурм резиденций и закрылся аэропорт
В тот же вторник, 9 сентября, в Непале произошли массовые "штурмы" и поджоги. В частности, митингующие прорвались внутрь парламента и подожгли здание, что подтвердил изданию AFP официальный представитель парламента.
Причем важно отметить, что протесты продолжаются несмотря на то, что правительство уже ушло в отставку, а также был отменен запрет на соцсети.
Местные СМИ сообщают, что в Катманду и других городах люди нападали на дома и офисы министров и других политиков. В частности, жители совершали поджоги и бросали камни.
Также одной из целей нападений стали частные дома премьер-министра Шарма Оли и президента страны Рама Чандры Паудела.
Толпа протестующих подожгла также здание главы правящей партии и лидера Непальского конгресса Шера Бахадура Деубы. В результате пожара были уничтожены автомобили, находившиеся на территории.
По информации AP, в результате поджога погибла супруга экс-премьера Арзу Рана Деуба, которая занимала пост министра иностранных дел. Это произошло после того, как демонстранты ворвались в их жилище.
Источник уточняет, что протестующие проникли в дом, заперли женщину, избили ее и затем подожгли помещение. От полученных травм и ожогов Арзу Рана Деуба умерла в больнице.
Нападению подвергся и сам Шер Бахадур Деуба (ее муж, он же — бывший премьер-министр).
Кроме того, демонстранты подожгли несколько отделений полиции. Все эти инциденты произошли, несмотря на объявленный в городе комендантский час.
Известно также, что из-за густого дыма от многочисленных костров, устроенных участниками беспорядков, главный аэропорт столицы Катманду — Трибхуван — был вынужден прекратить работу.
Помимо этого было подожжено здание авиакомпании Simrik Airlines, которая "предоставляет вертолеты лидерам" Непала, бежавших из страны.
СМИ сообщают, что в ходе столкновений также пострадали здания Верховного суда, офиса Генерального прокурора и ряд других государственных учреждений. Поджог парламента стал наиболее масштабной эскалацией конфликта.
Позиция протестующих и бегство власти
По словам самих протестующих, они вышли на улицы не только по причине цензуры. Главной причиной они называют произвол власти. В частности, коррупцию и бездействие в отношении улучшения экономики.
Организаторы акций, которые распространились на другие города Непала, назвали протесты "демонстрациями поколения Z". Как заявляется, молодежь вышла на улицы из-за разочарования в том, что власти ничего не делают в борьбе с коррупцией и бездействуют в создании экономических перспектив.
Власть бежит, а военные ловят протестантов в столице
На фоне массовых беспорядков в столице армия Непала начала эвакуацию представителей власти. По информации местных СМИ, министров вывозили прямо из их резиденций на вертолетах и доставляли в международный аэропорт Трибхуван. Оттуда чиновников переправляли в военные казармы в Махараджгандже, которые были определены как безопасное место размещения.
Перед этим премьер-министр Шарма Оли официально обратился к армейскому руководству с просьбой подключиться к стабилизации обстановки и принять меры для обеспечения его личной безопасности.
При этом ряд изданий сообщили о том, что президент Рама Чандра Паудел якобы подал в отставку и сбежал. Утверждалось, что его эвакуировали на военном вертолете после атаки протестующих на резиденцию. Однако в офисе главы государства эти сообщения опровергли.
Тем временем The New York Times пишет, что армия Непала разворачивает войска в Катманду. В частности, сразу после полуночи на некоторых улицах Катманду появились вооруженные полицейские. Они окружили группы протестующих, а в некоторых случаях заставляли их ставить на колени, скрестив руки за головой.
Другие инциденты
