Масштабные протесты Непале — что известно

Протест в Катманду. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В понедельник, 8 сентября, в Непале вспыхнули масштабные протесты, которые продолжаются до сих пор. Народ восстал на фоне запрета соцсетей и политического кризиса.

Новини.LIVE собрано главное, что известно о причинах протеста и что происходило после.

Масштабные протесты в Непале

Почему возникли протесты

В прошлый четверг, 4 сентября, правительство Непала запретило работу 26 социальных сетей. Среди них мессенджеры WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, а также платформы YouTube и Linkedin, и многие другие.

Власти объяснили свое решение борьбой с фейками и онлайн-мошенничеством. Перед блокировкой, начиная с 28 августа, они требовали, чтобы соцсети сделали в Непале регистрацию, имели юридическое присутствие, и чтоб было назначено ответственное лицо. Однако к 4 сентябрю ни одна из платформ документов не подала.

Тем временем жители Непала раскритиковали решение правительства, назвав его средством цензуры и расправы над протестующей в интернете оппозицией. Кроме того, правозащитники отмечали, что это способ ущемления свободы слова и нарушение базовых прав.

Таким образом, начиная с 8 сентября жители Катманду (столица) и других городов Непала вышли на акции протеста. В частности, в столице митингующие прорвали ограду из колючей проволоки вокруг парламента, из-за чего правоохранители отступили к зданию. Полиция в ответ применила огнестрельное оружие.

Протест в Непале. Фото: REUTERS/Adnan Abidi

В СМИ сообщалось, что протестующие координировали свои действия через платформу Discord. Там были инструкции по повреждению авиации, поиску боеприпасов в полицейских участках, а также изготовлению коктейлей Молотова.

Власти пошли людям навстречу, но это не помогло

Уже во вторник, 9 сентября, правительство Непала официально отменило запрет на соцсети. Он действовал менее суток.

Отмена произошла после кровавых протестов в понедельник. Известно, что в результате того, что полиция открыла огонь по демонстрантам — погибли 19 человек и еще больше 100 были ранены.

Также известно, что кроме отмены запрета на соцсети, власти ввели в Катманду комендантский час, чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки.

В целом по всему Непалу во время протестов пострадали более 500 человек.

В стране произошли поджоги, штурм резиденций и закрылся аэропорт

В тот же вторник, 9 сентября, в Непале произошли массовые "штурмы" и поджоги. В частности, митингующие прорвались внутрь парламента и подожгли здание, что подтвердил изданию AFP официальный представитель парламента.

Причем важно отметить, что протесты продолжаются несмотря на то, что правительство уже ушло в отставку, а также был отменен запрет на соцсети.

Местные СМИ сообщают, что в Катманду и других городах люди нападали на дома и офисы министров и других политиков. В частности, жители совершали поджоги и бросали камни.

Также одной из целей нападений стали частные дома премьер-министра Шарма Оли и президента страны Рама Чандры Паудела.

Толпа протестующих подожгла также здание главы правящей партии и лидера Непальского конгресса Шера Бахадура Деубы. В результате пожара были уничтожены автомобили, находившиеся на территории.

По информации AP, в результате поджога погибла супруга экс-премьера Арзу Рана Деуба, которая занимала пост министра иностранных дел. Это произошло после того, как демонстранты ворвались в их жилище.

Источник уточняет, что протестующие проникли в дом, заперли женщину, избили ее и затем подожгли помещение. От полученных травм и ожогов Арзу Рана Деуба умерла в больнице.

Нападению подвергся и сам Шер Бахадур Деуба (ее муж, он же — бывший премьер-министр).

Кроме того, демонстранты подожгли несколько отделений полиции. Все эти инциденты произошли, несмотря на объявленный в городе комендантский час.

Известно также, что из-за густого дыма от многочисленных костров, устроенных участниками беспорядков, главный аэропорт столицы Катманду — Трибхуван — был вынужден прекратить работу.

Помимо этого было подожжено здание авиакомпании Simrik Airlines, которая "предоставляет вертолеты лидерам" Непала, бежавших из страны.

Здание Simrik Airlines. Фото: India Today

СМИ сообщают, что в ходе столкновений также пострадали здания Верховного суда, офиса Генерального прокурора и ряд других государственных учреждений. Поджог парламента стал наиболее масштабной эскалацией конфликта.

Mainstream media house of Nepal was burnt down to ashes by Nepalese protesters.



This was the Godi media of Nepal.



I am appealing to the youth of India, please don’t get inspired by this. 🙏pic.twitter.com/NiW4us4Gp9 — Dr Nimo Yadav 2.0 (@DrNimoYadav) September 9, 2025

Позиция протестующих и бегство власти

По словам самих протестующих, они вышли на улицы не только по причине цензуры. Главной причиной они называют произвол власти. В частности, коррупцию и бездействие в отношении улучшения экономики.

Организаторы акций, которые распространились на другие города Непала, назвали протесты "демонстрациями поколения Z". Как заявляется, молодежь вышла на улицы из-за разочарования в том, что власти ничего не делают в борьбе с коррупцией и бездействуют в создании экономических перспектив.

Власть бежит, а военные ловят протестантов в столице

На фоне массовых беспорядков в столице армия Непала начала эвакуацию представителей власти. По информации местных СМИ, министров вывозили прямо из их резиденций на вертолетах и доставляли в международный аэропорт Трибхуван. Оттуда чиновников переправляли в военные казармы в Махараджгандже, которые были определены как безопасное место размещения.

Перед этим премьер-министр Шарма Оли официально обратился к армейскому руководству с просьбой подключиться к стабилизации обстановки и принять меры для обеспечения его личной безопасности.

При этом ряд изданий сообщили о том, что президент Рама Чандра Паудел якобы подал в отставку и сбежал. Утверждалось, что его эвакуировали на военном вертолете после атаки протестующих на резиденцию. Однако в офисе главы государства эти сообщения опровергли.

Тем временем The New York Times пишет, что армия Непала разворачивает войска в Катманду. В частности, сразу после полуночи на некоторых улицах Катманду появились вооруженные полицейские. Они окружили группы протестующих, а в некоторых случаях заставляли их ставить на колени, скрестив руки за головой.

Другие инциденты

