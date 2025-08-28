Хавьер Милей. Фото: APF

Автомобиль президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия протестующие забросали камнями, ветками и яйцами. После этого президента эвакуировали.

Об этом сообщает Reuters.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

Нападение на авто Хавьера Милея — что известно

Отмечается, что инцидент произошел 27 августа 2025 года во время кампании перед парламентскими выборами 7 сентября.

Милей находился в автомобиле вместе со своей сестрой Кариной, министром Хосе Луисом Эспертом и другими кандидатами от партии La Libertad Avanza. Во время нападения президент наклонился, чтобы избежать попадания камней, и был быстро эвакуирован в черном микроавтобусе.

По предварительной информации, никто из охраны или членов делегации не пострадал.

В результате инцидента были задержаны два человека. Одного из них оставили под стражей за нападение на представителя власти, а вот другого отпустили.

Издание пишет, что это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей. Власти обвиняют ее в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности. Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью, и обещает привлечь виновных к ответственности.

