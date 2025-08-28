Видео
Главная Новости дня Кортеж президента Аргентины забросали камнями — видео

Дата публикации 28 августа 2025 08:05
Нападение на авто Хавьера Милея - что известно
Хавьер Милей. Фото: APF

Автомобиль президента Аргентины Хавьера Милея во время предвыборного мероприятия протестующие забросали камнями, ветками и яйцами. После этого президента эвакуировали.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел 27 августа 2025 года во время кампании перед парламентскими выборами 7 сентября.

Милей находился в автомобиле вместе со своей сестрой Кариной, министром Хосе Луисом Эспертом и другими кандидатами от партии La Libertad Avanza. Во время нападения президент наклонился, чтобы избежать попадания камней, и был быстро эвакуирован в черном микроавтобусе.

По предварительной информации, никто из охраны или членов делегации не пострадал.

В результате инцидента были задержаны два человека. Одного из них оставили под стражей за нападение на представителя власти, а вот другого отпустили.

Издание пишет, что это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей. Власти обвиняют ее в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности. Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью, и обещает привлечь виновных к ответственности.

Напомним, недавно глава украинского государства Владимир Зеленский провел разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Также мы писали, что в Верховном суде Аргентины нашли документы Третьего рейха.

выборы протесты Аргентина президент камни
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
