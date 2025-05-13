В Аргентині знайшли 83 ящики документів нацистів

Дослідження документів. Фото: Верховний суд Аргентини

У підвалі будівлі Верховного суду Аргентини випадково натрапили на 83 ящики з документами нацистської Німеччини, які прибули до країни ще в червні 1941 року. Їх виявили під час переміщення архівів у межах підготовки до відкриття музею судової системи. Як заявили у Верховному суді, ця знахідка може стати світового значення, адже документи потенційно містять інформацію про Голокост та міжнародні фінансові зв’язки Третього рейху.

Про це повідомила пресслужба Верховного суду Аргентини.

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Історія нацистських документів, знайдених у Верховному суді Аргентини, бере початок 20 червня 1941 року. Саме тоді до країни прибули 83 ящики, доставлені японським пароплавом "Нан-а-Мару" за дорученням німецького посольства в Токіо. Формально дипломатична місія оголосила вміст цих пакунків особистими речами співробітників і вимагала пропустити їх без митного огляду. Проте аргентинські митники та портова служба насторожилися: кількість посилок і ймовірний зміст могли суперечити статусу нейтральної держави, яким тоді залишалась Аргентина у світовому конфлікті.

Реакція уряду не забарилася. Міністерство закордонних справ, очолюване Енріке Руїсом Гіньясу, було оперативно поінформоване про ризики. І хоча спочатку офіційні кола були схильні дозволити повернення ящиків німецькому посольству, справу взяла під контроль спеціальна слідча комісія з антиаргентинської діяльності при Палаті депутатів. Її очолив радикальний депутат Рауль Дамонте Таборда, який ініціював перевірку вмісту пакунків.

Відомо, що 8 серпня 1941 року відбулася перша спроба перевірки. Представники митниці, канцелярії суду та парламентської комісії навмання відкрили п’ять із 83 коробок. Усередині виявили типові матеріали нацистської пропаганди: листівки, агітаційні плакати, світлини, а також тисячі зошитів, пов’язаних з Націонал-соціалістичною партією та профспілками, які діяли за межами Третього рейху.

Попри вимоги німецьких дипломатів повернути вантаж, аргентинська комісія виступила проти, посилаючись на антидемократичну суть виявлених документів і шкоду, якої така пропаганда могла завдати державам-союзникам. Наголосили також на прецеденті: раніше те ж саме посольство вже намагалося ввезти до Аргентини радіопередавач, заховавши його під виглядом дипломатичної пошти.

А вже 13 вересня 1941 року федеральний суддя Мігель Лучано Янтус ухвалив рішення про повне вилучення всіх 83 коробок. Через три дні, 16 вересня, справа була передана до Верховного суду Аргентини, адже мала стосунок до іноземної дипломатичної місії й належала до юрисдикції найвищої судової інстанції. Відтоді документи понад 80 років зберігалися у підвальних архівах.

Вміст ящиків. Фото: Верховний суд Аргентини

Що робитимуть з документами далі

Наразі ці матеріали перемістили до спеціального приміщення на четвертому поверсі суду. Інвентаризація вже розпочата. Експерти перевірятимуть вміст, щоб встановити, чи документи проливають світло на нові аспекти Голокосту або можуть вказати на глобальні фінансові схеми Третього рейху, зокрема, хто і як їх фінансував. До роботи залучено істориків, правознавців, архівістів та представників Музею Голокосту в Буенос-Айресі, які вже отримали доступ до коробок.

Експерти розкривають ящики з документами. Фото: Верховний суд Аргентини

Президент Хав’єр Мілей раніше доручив розсекретити документи про нацистських діячів, що знайшли прихисток в Аргентині після Другої світової.

Нагадаємо, тоді ж стало відомо, що Адольф Гітлер міг інсценувати свою смерть та хто і як в Аргентині міг допомогти йому заховатися.

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