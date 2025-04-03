ЦРУ розсекретило деталі втечі Гітлера до Аргентини — нові дані

Адольф Гітлер. Фото: shutterstock

Президент Аргентини Хав'єр Мілей нещодавно оголосив, що його уряд планує розсекретити всі документи, що стосуються нацистських втікачів, які оселилися в країні після Другої світової війни. Це оголошення стало каталізатором нового сплеску інтересу до старої конспірологічної теорії, згідно з якою Адольф Гітлер нібито не загинув у своєму бункері в Берліні в квітні 1945 року, а втік до Аргентини, де прожив до глибокої старості.

Про це повідомили в ефірі програми France 24.

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Вірусна хвиля поширення цієї теорії почалася після розголосу заяви президента Мілея про майбутнє розсекречення архівів.

ЦРУ розсекретило деталі втечі Гітлера до Аргентини. Фото: France 24

Користувачі соцмереж активно поширюють копії секретних документів ЦРУ, в яких нібито ще в 1950-х роках було встановлено факт перебування Гітлера в Аргентині.

Одним із таких документів є розслідування 1955 року, яке базується на заяві інформатора, колишнього есесівця, що стверджував, нібито зустрічався з Гітлером у Колумбії. Він навіть надав фото "Гітлера", яке стало частиною доказів.

Рішення про розсекречення документів ухвалене після звернення сенатора США Чака Грасслі до президента Аргентини Хав’єра Мілея. Грасслі веде розслідування щодо історичних банківських рахунків, пов’язаних із нацистами, та їхніх шляхів втечі. Він вважає, що оприлюднення цих документів допоможе пролити світло на фінансові зв’язки нацистів та їхню діяльність після війни.

Однак варто зазначити, що цей документ був розсекречений ще в 2017 році. Спецагенти, які займалися розслідуванням, поставилися до цієї інформації скептично і не вжили подальших дій, вважаючи дані ненадійними.

ЦРУ розсекретило деталі втечі Гітлера до Аргентини. Фото: France 24

Нагадаємо, що у Північній Ірландії на аукціоні продавали олівець Адольфа Гітлера. Цей експонат нібито подарувала канцлеру нацистської Німеччини його дружина Єва Браун.

Крім того, спецслужба Великої Британії вперше показала фото першого у світі цифрового комп'ютера Colossus. Він зіграв важливу роль у перемозі над Німеччиною під час Другої світової війни.