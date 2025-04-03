ЦРУ рассекретило детали побега Гитлера в Аргентину — новые данные

Адольф Гитлер. Фото: shutterstock

Президент Аргентины Хавьер Милей недавно объявил, что его правительство планирует рассекретить все документы, касающиеся нацистских беглецов, поселившихся в стране после Второй мировой войны. Это объявление стало катализатором нового всплеска интереса к старой конспирологической теории, согласно которой Адольф Гитлер якобы не погиб в своем бункере в Берлине в апреле 1945 года, а сбежал в Аргентину, где прожил до глубокой старости.

Об этом сообщили в эфире программы France 24.

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Вирусная волна распространения этой теории началась после огласки заявления президента Милея о предстоящем рассекречивании архивов.

ЦРУ рассекретило детали побега Гитлера в Аргентину. Фото: France 24

Пользователи соцсетей активно распространяют копии секретных документов ЦРУ, в которых якобы еще в 1950-х годах был установлен факт пребывания Гитлера в Аргентине.

Одним из таких документов является расследование 1955 года, которое базируется на заявлении информатора, бывшего эсэсовца, утверждавшего, якобы встречался с Гитлером в Колумбии. Он даже предоставил фото "Гитлера", которое стало частью доказательств.

Решение о рассекречивании документов принято после обращения сенатора США Чака Грассли к президенту Аргентины Хавьеру Милею. Грассли ведет расследование относительно исторических банковских счетов, связанных с нацистами, и их путей бегства. Он считает, что обнародование этих документов поможет пролить свет на финансовые связи нацистов и их деятельность после войны.

Однако стоит отметить, что этот документ был рассекречен еще в 2017 году. Спецагенты, которые занимались расследованием, отнеслись к этой информации скептически и не предприняли дальнейших действий, считая данные ненадежными.

ЦРУ рассекретило детали побега Гитлера в Аргентину. Фото: France 24

Напомним, что в Северной Ирландии на аукционе продавали карандаш Адольфа Гитлера. Этот экспонат якобы подарила канцлеру нацистской Германии его жена Ева Браун.

Кроме того, спецслужба Великобритании впервые показала фото первого в мире цифрового компьютера Colossus. Он сыграл важную роль в победе над Германией во время Второй мировой войны.