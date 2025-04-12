Згідно з розсекреченими файлами ЦРУ, Гітлера шукали у Південній Америці ще 10 років

Адольф Гітлер виступає перед публікою. Фото: Вікімедіа

В Аргентині планують повністю розсекретити всі файли стосовно нацистів, які переховувались у країні. Проте вже розсекречені файли ЦРУ дають зрозуміти, що справою можливої втечі Гітлера це відомство не так вже й опікувалось.

Про це у матеріалі-розслідуванні пише The New York Post.

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Що відомо з файлів ЦРУ

Виявляється, відомство, як і більшість інших спецслужб країн-учасниць антигітлерівської коаліції, намагалось остаточно з'ясувати: чи наклав на себе руки Гітлер, чи просто інсценував свою смерть, щоб втекти до Південної Америки.

Протягом наступних десяти років після закінчення Другої світової війни ЦРУ працювало над цим питанням. Наприклад, розсекречений файл за жовтень 1945 року показує, що агенти військового міністерства США повідомили ФБР про можливу таємну схованку в спа-готелі в Ла-Фальда в Аргентині, якою міг скористатися Гітлер, якщо він вижив.

Файл ЦРУ про можливу схованку Гітлера в спа-готелі в Ла-Фальда в Аргентині. Фото: архів ЦРУ

У документі стверджується, що власниця готелю та її родина були "палкими прихильниками Адольфа Гітлера" і робили фінансові внески нацистській партії на початку її існування в 1920-х роках через міністра пропаганди Йозефа Геббельса.

У звіті стверджується, що готель "вже зробив необхідні приготування" для Гітлера, щоб сховатися в їх готелі в Аргентині.

В іншому документі від жовтня 1955 року від агента ЦРУ під кодовою назвою CIMELODY-3 говориться, що він отримав інформацію від друга, який говорив з чоловіком, який стверджував, що він колишній нацистський солдат СС Філліп Сітроен, і той "впевнено" сказав йому, що Гітлер все ще живий у Колумбії.

Сітроен з чоловіком, якого він назвав Гітлером, на пляжі в Тунха, Колумбія. Фото: архів ЦРУ

Сітроен стверджував, що щомісяця спілкувався з колишнім нацистським лідером і надав другові CIMELODY-3 фотографію, на якій він зображений із людиною, яку він назвав Гітлером, на пляжі в Тунха, Колумбія.

Чоловік, який нібито був Гітлером, по документах був Адольфом Шріттельмайором, і він виїхав з Колумбії до Аргентини в січні 1955 року.

4 листопада 1955 року ЦРУ дозволило агентам зв’язатися з особою, відомою у файлах як GIRELLA для подальшого розслідування історії Адольфа Шріттельмайора в Колумбії до 1955 року.

Однак у цьому ж документі йдеться, що "на це питання можна витратити величезні зусилля з віддаленими можливостями встановити щось конкретне. Тому ми пропонуємо це питання припинити".

Файл ЦРУ про недоцільність подальших пошуків Гітлера. Фото: архів ЦРУ

Схоже, що після 1955 року в розсекречених файлах ЦРУ не було оприлюднено жодних інших документів, які б припускали, що агенти полювали на Гітлера.

Хоча немає конкретних доказів теорії про те, що Гітлер міг пережити війну і втік з Німеччини, члени нацистської партії дійсно використовували "щурячі лінії", щоб дістатися до Аргентини та інших країн Південної Америки.

Наприкінці минулого місяця міністр внутрішніх справ Аргентини Гільєрмо Альберто Франкос оголосив, що секретні файли, що стосуються "нацистів, які шукали притулку в Аргентині та були захищені протягом багатьох років" після Другої світової війни, будуть опубліковані.

Записи детально описуватимуть банківські та фінансові операції та використання нацистських "щурів". За оцінками, близько 10 000 нацистів та інших фашистських військових злочинців уникли судового переслідування за свою роль у Голокості, втекли до Аргентини та інших країн Латинської Америки.

Нагадаємо, що у Північній Ірландії на аукціоні продавали олівець Адольфа Гітлера. Цей експонат нібито подарувала канцлеру нацистської Німеччини його дружина Єва Браун.

Крім того, спецслужба Великої Британії вперше показала фото першого у світі цифрового комп'ютера Colossus. Він зіграв важливу роль у перемозі над Німеччиною під час Другої світової війни.