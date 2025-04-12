Согласно рассекреченным файлам ЦРУ, Гитлера искали в Южной Америке еще 10 лет

Адольф Гитлер выступает перед публикой. Фото: Викимедиа

В Аргентине планируют полностью рассекретить все файлы относительно нацистов, которые скрывались в стране. Однако уже рассекреченные файлы ЦРУ дают понять, что делом возможного побега Гитлера это ведомство не так уж и занималось.

Об этом в материале-расследовании пишет The New York Post.

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Что известно из файлов ЦРУ

Оказывается, ведомство, как и большинство других спецслужб стран-участниц антигитлеровской коалиции, пыталось окончательно выяснить: покончил ли с собой Гитлер или просто инсценировал свою смерть, чтобы сбежать в Южную Америку.

В течение следующих десяти лет после окончания Второй мировой войны ЦРУ работало над этим вопросом. Например, рассекреченный файл за октябрь 1945 года показывает, что агенты военного министерства США сообщили ФБР о возможном тайном убежище в спа-отеле в Ла-Фальда в Аргентине, которым мог воспользоваться Гитлер, если он выжил.

Файл ЦРУ о возможном тайнике Гитлера в спа-отеле в Ла-Фальда в Аргентине. Фото: архив ЦРУ

В документе утверждается, что владелица отеля и ее семья были "горячими сторонниками Адольфа Гитлера" и делали финансовые взносы нацистской партии в начале ее существования в 1920-х годах через министра пропаганды Йозефа Геббельса.

В отчете утверждается, что отель "уже сделал необходимые приготовления" для Гитлера, чтобы укрыться в их отеле в Аргентине.

В другом документе от октября 1955 года от агента ЦРУ под кодовым названием CIMELODY-3 говорится, что он получил информацию от друга, который говорил с человеком, утверждавшим, что он бывший нацистский солдат СС Филлип Ситроен, и тот "уверенно" сказал ему, что Гитлер все еще жив в Колумбии.

Ситроен с мужчиной, которого он назвал Гитлером, на пляже в Тунхе, Колумбия. Фото: архив ЦРУ

Ситроен утверждал, что ежемесячно общался с бывшим нацистским лидером и предоставил другу CIMELODY-3 фотографию, на которой он запечатлен с человеком, которого он назвал Гитлером, на пляже в Тунха, Колумбия.

Человек, который якобы был Гитлером, по документам был Адольфом Шриттельмайором, и он выехал из Колумбии в Аргентину в январе 1955 года.

4 ноября 1955 года ЦРУ разрешило агентам связаться с лицом, известным в файлах как GIRELLA для дальнейшего расследования истории Адольфа Шриттельмайора в Колумбии до 1955 года.

Однако в этом же документе говорится, что "на этот вопрос можно потратить огромные усилия с отдаленными возможностями установить что-то конкретное. Поэтому мы предлагаем этот вопрос прекратить".

Файл ЦРУ о нецелесообразности дальнейших поисков Гитлера. Фото: архив ЦРУ

Похоже, что после 1955 года в рассекреченных файлах ЦРУ не было обнародовано никаких других документов, которые бы предполагали, что агенты охотились на Гитлера.

Хотя нет конкретных доказательств теории о том, что Гитлер мог пережить войну и сбежал из Германии, члены нацистской партии действительно использовали "крысиные линии", чтобы добраться до Аргентины и других стран Южной Америки.

В конце прошлого месяца министр внутренних дел Аргентины Гильермо Альберто Франкос объявил, что секретные файлы, касающиеся "нацистов, которые искали убежища в Аргентине и были защищены в течение многих лет" после Второй мировой войны, будут опубликованы.

Записи будут подробно описывать банковские и финансовые операции и использование нацистских "крыс". По оценкам, около 10 000 нацистов и других фашистских военных преступников избежали судебного преследования за свою роль в Холокосте, сбежали в Аргентину и другие страны Латинской Америки.

Напомним, что в Северной Ирландии на аукционе продавали карандаш Адольфа Гитлера. Этот экспонат якобы подарила канцлеру нацистской Германии его жена Ева Браун.

Кроме того, спецслужба Великобритании впервые показала фото первого в мире цифрового компьютера Colossus. Он сыграл важную роль в победе над Германией во время Второй мировой войны.