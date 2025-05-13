В Аргентине нашли 83 ящика документов нацистов

Исследование документов. Фото: Верховный суд Аргентины

В подвале здания Верховного суда Аргентины случайно наткнулись на 83 ящика с документами нацистской Германии, которые прибыли в страну еще в июне 1941 года. Их обнаружили во время перемещения архивов в рамках подготовки к открытию музея судебной системы. Как заявили в Верховном суде, эта находка может стать мирового значения, ведь документы потенциально содержат информацию о Холокосте и международных финансовых связях Третьего рейха.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Аргентины.

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История нацистских документов, найденных в Верховном суде Аргентины, берет начало 20 июня 1941 года. Именно тогда в страну прибыли 83 ящика, доставленные японским пароходом "Нан-а-Мару" по поручению немецкого посольства в Токио. Формально дипломатическая миссия объявила содержимое этих пакетов личными вещами сотрудников и требовала пропустить их без таможенного досмотра. Однако аргентинские таможенники и портовая служба насторожились: количество посылок и вероятное содержание могли противоречить статусу нейтрального государства, которым тогда оставалась Аргентина в мировом конфликте.

Реакция правительства не заставила себя ждать. Министерство иностранных дел, возглавляемое Энрике Руисом Гиньясу, было оперативно проинформировано о рисках. И хотя поначалу официальные круги были склонны разрешить возвращение ящиков немецкому посольству, дело взяла под контроль специальная следственная комиссия по антиаргентинской деятельности при Палате депутатов. Ее возглавил радикальный депутат Рауль Дамонте Таборда, который инициировал проверку содержимого пакетов.

Известно, что 8 августа 1941 года состоялась первая попытка проверки. Представители таможни, канцелярии суда и парламентской комиссии наугад открыли пять из 83 коробок. Внутри обнаружили типичные материалы нацистской пропаганды: листовки, агитационные плакаты, фотографии, а также тысячи тетрадей, связанных с Национал-социалистической партией и профсоюзами, которые действовали за пределами Третьего рейха.

Несмотря на требования немецких дипломатов вернуть груз, аргентинская комиссия выступила против, ссылаясь на антидемократическую суть обнаруженных документов и вред, который такая пропаганда могла нанести государствам-союзникам. Подчеркнули также прецедент: ранее то же самое посольство уже пыталось ввезти в Аргентину радиопередатчик, спрятав его под видом дипломатической почты.

А уже 13 сентября 1941 года федеральный судья Мигель Лучано Янтус принял решение о полном изъятии всех 83 коробок. Через три дня, 16 сентября, дело было передано в Верховный суд Аргентины, ведь имело отношение к иностранной дипломатической миссии и относилось к юрисдикции высшей судебной инстанции. С тех пор документы более 80 лет хранились в подвальных архивах.

Содержимое ящиков. Фото: Верховный суд Аргентины

Что будут делать с документами дальше

Сейчас эти материалы переместили в специальное помещение на четвертом этаже суда. Инвентаризация уже начата. Эксперты будут проверять содержание, чтобы установить, проливают ли документы свет на новые аспекты Холокоста или могут указать на глобальные финансовые схемы Третьего рейха, в частности, кто и как их финансировал. К работе привлечены историки, правоведы, архивисты и представители Музея Холокоста в Буэнос-Айресе, которые уже получили доступ к коробкам.

Эксперты вскрывают ящики с документами. Фото: Верховный суд Аргентины

Президент Хавьер Милей ранее поручил рассекретить документы о нацистских деятелях, нашедших убежище в Аргентине после Второй мировой.

Напомним, тогда же стало известно, что Адольф Гитлер мог инсценировать свою смерть и кто и как в Аргентине мог помочь ему спрятаться.

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