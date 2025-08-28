Відео
Кортеж президента Аргентини закидали камінням — відео

Кортеж президента Аргентини закидали камінням — відео

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 08:05
Напад на авто Хав'єра Мілея - що відомо
Хав'єр Мілей. Фото: APF

Автомобіль президента Аргентини Хав'єра Мілея під час передвиборчого заходу протестувальники закидали камінням, гілками та яйцями. Після цього президента евакуювали.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Напад на авто Хав'єра Мілея — що відомо

Зазначається, що інцидент стався 27 серпня 2025 року під час кампанії перед парламентськими виборами 7 вересня.

Мілей перебував у автомобілі разом зі своєю сестрою Каріною, міністром Хосе Луїсом Еспертом та іншими кандидатами від партії La Libertad Avanza. Під час нападу президент нахилився, щоб уникнути влучання каміння, і був швидко евакуйований у чорному мікроавтобусі.

За попередньою інформацією, ніхто з охорони чи членів делегації не постраждав.

В результаті інциденту було затримано двох осіб. Одного з них залишили під вартою за напад на представника влади, а ось іншого відпустили.

Видання пише, що цей напад стався на тлі корупційного скандалу, в якому фігурує сестра президента, Каріна Мілей. Влада звинувачує її у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній через Національну агенцію з питань інвалідності. Президент категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх брехнею, і обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно глава української держави Володимир Зеленський провів розмову із президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм

Також ми писали, що у Верховному суді Аргентини знайшли документи Третього рейху.

вибори протести Аргентина президент каміння
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
