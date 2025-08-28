Хав'єр Мілей. Фото: APF

Автомобіль президента Аргентини Хав'єра Мілея під час передвиборчого заходу протестувальники закидали камінням, гілками та яйцями. Після цього президента евакуювали.

Про це повідомляє Reuters.

Demonstrators protesting a corruption scandal pelted Argentina President Javier Milei with plants, rocks and bottles near Buenos Aires on Wednesday. The libertarian leader was not hurt and was whisked away by his security detail https://t.co/FEMz4cOMo0 pic.twitter.com/CMFc16lTIZ — AFP News Agency (@AFP) August 27, 2025

Напад на авто Хав'єра Мілея — що відомо

Зазначається, що інцидент стався 27 серпня 2025 року під час кампанії перед парламентськими виборами 7 вересня.

Мілей перебував у автомобілі разом зі своєю сестрою Каріною, міністром Хосе Луїсом Еспертом та іншими кандидатами від партії La Libertad Avanza. Під час нападу президент нахилився, щоб уникнути влучання каміння, і був швидко евакуйований у чорному мікроавтобусі.

За попередньою інформацією, ніхто з охорони чи членів делегації не постраждав.

В результаті інциденту було затримано двох осіб. Одного з них залишили під вартою за напад на представника влади, а ось іншого відпустили.

Видання пише, що цей напад стався на тлі корупційного скандалу, в якому фігурує сестра президента, Каріна Мілей. Влада звинувачує її у отриманні хабарів від фармацевтичних компаній через Національну агенцію з питань інвалідності. Президент категорично заперечує ці звинувачення, називаючи їх брехнею, і обіцяє притягнути винних до відповідальності.

