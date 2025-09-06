Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польские протестующие перекрыли движение перед ПП "Медика-Шегини"

Польские протестующие перекрыли движение перед ПП "Медика-Шегини"

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 14:33
Блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" - ситуация сейчас
Польские протестующие протестующие. Фото иллюстративное: БУГ

На границе с Польшей снова заблокировано движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Протестные действия польских митингующих могут продолжаться не менее шести часов, тогда как движение для легковых авто и автобусов остается без изменений.

Об этом сообщила ГПСУ в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ситуация на пункте пропуска "Медика-Шегини"

Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика", который находится напротив украинских "Шегинь". Ограничения касаются только грузовиков, тогда как легковые автомобили и автобусы движутся без помех. В очереди на выезд из Украины сейчас зарегистрирован 681 грузовик, а на въезд находится около 100 машин, размещенных на специально оборудованной стоянке.

Польські протестувальники перекрили рух перед ПП "Медика-Шегині" - фото 1
Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", — отметили в ГПСУ.

По данным пограничников, оформление грузовиков, которые уже стоят на польской стороне, продолжается в штатном режиме. Ситуация под контролем, но возможны осложнения в случае продолжения акции протеста. ГПСУ рекомендует водителям планировать маршрут с учетом ситуации на границе.

Напомним, что Польша тестирует собственные оборонные разработки на украинском поле боя. Это позволяет совершенствовать образцы военной техники.

Ранее мы также информировали, что в Польше проходит 33-я Международная выставка оборонной промышленности (MSPO). Это одно из ключевых мероприятий Европы и мира.

Польша митинг граница протесты грузовики
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации