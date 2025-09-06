Блокирование пункта пропуска "Медика-Шегини" - ситуация сейчас

Польские протестующие протестующие. Фото иллюстративное: БУГ

На границе с Польшей снова заблокировано движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Протестные действия польских митингующих могут продолжаться не менее шести часов, тогда как движение для легковых авто и автобусов остается без изменений.

Об этом сообщила ГПСУ в официальном Telegram-канале в субботу, 6 сентября.

Ситуация на пункте пропуска "Медика-Шегини"

Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед пунктом пропуска "Медика", который находится напротив украинских "Шегинь". Ограничения касаются только грузовиков, тогда как легковые автомобили и автобусы движутся без помех. В очереди на выезд из Украины сейчас зарегистрирован 681 грузовик, а на въезд находится около 100 машин, размещенных на специально оборудованной стоянке.

Сообщение ГПСУ в Telegram. Фото: скриншот

"Акция митингующих проходит в километре от польского пункта пропуска. О любых изменениях или осложнениях движения сообщим дополнительно", — отметили в ГПСУ.

По данным пограничников, оформление грузовиков, которые уже стоят на польской стороне, продолжается в штатном режиме. Ситуация под контролем, но возможны осложнения в случае продолжения акции протеста. ГПСУ рекомендует водителям планировать маршрут с учетом ситуации на границе.

