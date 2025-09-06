Блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" — ситуація зараз

Польські протестувальники. Фото ілюстративне: БУГ

На кордоні з Польщею знову заблоковано рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика-Шегині". Протестні дії польських мітингувальників можуть тривати щонайменше шість годин, тоді як рух для легкових авто та автобусів залишається без змін.

Про це повідомила ДПСУ у офіційному Telegram-каналі у суботу, 6 вересня.

Ситуація на пункті пропуску "Медика-Шегині"

Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед пунктом пропуску "Медика", що знаходиться навпроти українських "Шегинь". Обмеження стосуються лише вантажівок, тоді як легкові автомобілі та автобуси рухаються без перешкод. У черзі на виїзд з України наразі зареєстрована 681 вантажівка, а на в’їзд перебуває близько 100 машин, розміщених на спеціально облаштованій стоянці.

Допис ДПСУ у Telegram. Фото: скриншот

"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", — зазначили в ДПСУ.

За даними прикордонників, оформлення вантажівок, що вже стоять на польській стороні, триває у штатному режимі. Ситуація під контролем, але можливі ускладнення у випадку подовження акції протесту. ДПСУ рекомендує водіям планувати маршрут з урахуванням ситуації на кордоні.

