Головна Новини дня Як проходить виставка озброєнь у Польщі — фоторепортаж

Як проходить виставка озброєнь у Польщі — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:49
MSPO — у Польщі триває виставка озброєнь
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo

У Польщі триває 33-тя Міжнародна виставка оборонної промисловості (MSPO). Це одна з найважливіших подій у Європі та світі, де презентують незвичайні розробки.

Про це повідомляється на сайті Міжнародної виставки оборонної промисловості

Читайте також:

Виставка озброєнь у Польщі

Як відомо, MSPO — одна з найважливіших подій у Європі та світі, яка орієнтована на представників бізнесу оборонної промисловості, військових керівників та експертів. Щорічна ця виставка об'єднує провідні компанії, установи та делегації з десятків країн.

Виставка озброєнь у Польщі
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo
Виставка озброєнь у Польщі
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo
Виставка озброєнь у Польщі
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo
Виставка озброєнь у Польщі
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo
Виставка озброєнь у Польщі
Виставка озброєнь у Польщі. Фото: targikielce.pl/en/mspo

MSPO пропонує простір для ознайомлення з найновішими технологіями, продуктами та рішеннями для оборони, безпеки та захисту. Це також є місцем для встановлення важливих відносин для зміцнення глобальної оборони, безпеки та захисту. Зустрічі на виставках часто завершуються підписанням багатомільйонних контрактів у злотих.

Нагадаємо, на виставці озброєнь MSPO 2025 Польща презентувала незвичайну розробку. Йдеться про безпілотник "Качка", замаскований під лебедя.

Також ми писали, що виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет. Дальність її ураження сягатиме до 200 км. 

Польща зброя виставки технології ОПК
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
