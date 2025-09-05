MSPO — в Польше продолжается выставка вооружений

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

В Польше продолжается 33-я Международная выставка оборонной промышленности (MSPO). Это одно из важнейших событий в Европе и мире, где презентуют необычные разработки.

Об этом сообщается на сайте Международной выставки оборонной промышленности.

Реклама

Читайте также:

Выставка вооружений в Польше

Как известно, MSPO — одно из важнейших событий в Европе и мире, которое ориентировано на представителей бизнеса оборонной промышленности, военных руководителей и экспертов. Ежегодная эта выставка объединяет ведущие компании, учреждения и делегации из десятков стран.

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

Выставка вооружений в Польше. Фото: targikielce.pl/en/mspo

MSPO предлагает пространство для ознакомления с новейшими технологиями, продуктами и решениями для обороны, безопасности и защиты. Это также является местом для установления важных отношений для укрепления глобальной обороны, безопасности и защиты. Встречи на выставках часто завершаются подписанием многомиллионных контрактов в злотых.

Напомним, на выставке вооружений MSPO 2025 Польша презентовала необычную разработку. Речь идет о беспилотнике "Утка", замаскированном под лебедя.

Также мы писали, что производитель "Фламинго" анонсировал разработку собственных баллистических ракет. Дальность ее поражения будет достигать до 200 км.