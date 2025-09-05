Відео
Польща випробовує військові новинки на війні в Україні — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 17:19
MSPO - Олександр Лещенко розповів, як військова техніка Польщі застосовується на полі бою в Україні
БТР MARGAY. Фото: MISTA

Польща випробовує свої оборонні розробки на українському полі бою. Це допомагає їй удосконалювати військову техніку.

Про це розповів українець Олександр Лещенко, який працює в польській компанії Mista, журналістці Новини.LIVE на полях 33-ї Міжнародної виставки оборонної промисловості (MSPO) у п’ятницю, 5 вересня.

"Ми працюємо на ринку України з початку війни. Отримуємо інформацію (від України, — Ред.), які показники можна покращити. І цю інформацію ми використовуємо", — заявив він.

Також Лещенко вважає, що Україні потрібно дозволити хоча б частковий експорт товарів оборонного призначення.

"Що стосується України, то я думаю, що польським та іншим компаніям країн НАТО та інших партнерів України по всьому світу звичайно було б цікаво та користно отримувати доступ до тих унікальних технологій, які має лише Україна. І завдяки яким країни західного світу зможуть значно і в короткий термін підвищити обороноздатність", — заявив він.

Українець Олександр Лещенко, який працює в польській компанії Mista. Фото: Кадр з відео

Які польські новинки представлені на виставці

БТР Margay

Однією із польських новинок є бронетранспортер Margay.

"Класичний БТР, без рам, з несучим корпусом", — розповів він.

Машина відрізняється від конкурентів високою потужністю двигуна, яка буде укомплектована сучасною західною системою підвіски.

Модуль для бронеавтомобіля Hunter

"Крім машини Margay, ми також привезли Hunter. Це нова розробка, яка також ввібрала в себе той досвід застосування на війні. Це бойовий модуль, який дозволяє швидко модернізувати будь-який зразок колишньої радянської техніки. Вона не потребує доопрацювання корпусу. Дуже легко встановлюється і дозволяє виконувати свої функції з вогневої підтримки особового складу", — каже працівник польської компанії.

Установка стаала потужною за рахунок 30-мм гармати і кулемету 7,62 мм. Також модуль може бути оснащений протитанковими ракетами.

hunter
Новий бойовий модуль з 30-мм автоматичною гарматою HUNTER. Фото: MISTA

БТР Oncilla

"Я презентую Oncilla в варіанті Shturm. Це машина виготовляється у нашій компанії. Машина має значний бойовий досвід. Ми вже поставили декілька сотень в наші збройні сили. Машина підтвердила свої високі якості", — каже Лещенко.

oscilla
Оновлена версія БТР 4х4 ONCILLA. Фото: MISTA

Для того, щоб зробити варіант Shturm Польща додала додаткові характеристики.

"Це перш за все комплексне рішення протидронового захисту. Ми маємо неодноразові випадки, коли машини атакуються FPV-дронами", — додав він.

Українець розповів, що всі ці вироби пройшли випробування і мають значний бойовий досвід.

"Поєднавши це все це разом, ми получили таке поєднання польського продукту, перевіреного, і так само сучасні риси дали цьому виробу українські виробники", — додав працівник компанії.

Нагадаємо, у Польщі триває 33-тя Міжнародна виставка оборонної промисловості (MSPO). Це одна з найважливіших подій у Європі та світі, де презентують незвичайні розробки.

Також нещодавно українська компанія Fire Point, яка є виробником ракети "Фламінго", анонсувала розробку власних балістичних ракет.

Польща зброя Україна оборонна сфера війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
