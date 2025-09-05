MSPO - Александр Лещенко рассказал, как военная техника Польши применяется на поле боя в Украине

БТР MARGAY. Фото: MISTA

Польша испытывает свои оборонные разработки на украинском поле боя. Это помогает ей совершенствовать военную технику.

Об этом рассказал украинец Александр Лещенко, работающий в польской компании Mista, журналистке Новини.LIVE на полях 33-й Международной выставки оборонной промышленности (MSPO) в пятницу, 5 сентября.

"Мы работаем на рынке Украины с начала войны. Получаем информацию (от Украины, — Ред.), какие показатели можно улучшить. И эту информацию мы используем", — заявил он.

Также Лещенко считает, что Украине нужно разрешить хотя бы частичный экспорт товаров оборонного назначения.

"Что касается Украины, то я думаю, что польским и другим компаниям стран НАТО и других партнеров Украины по всему миру конечно было бы интересно и полезно получать доступ к тем уникальным технологиям, которые имеет только Украина. И благодаря которым страны западного мира смогут значительно и в короткий срок повысить обороноспособность", — заявил он.

Украинец Александр Лещенко, работающий в польской компании Mista. Фото: кадр из видео

Какие польские новинки представлены на выставке

БТР Margay

Одной из польских новинок является бронетранспортер Margay.

"Классический БТР, без рам, с несущим корпусом", — рассказал он.

Машина отличается от конкурентов высокой мощностью двигателя, которая будет укомплектована современной западной системой подвески.

Модуль для бронеавтомобиля Hunter

"Кроме машины Margay, мы также привезли Hunter. Это новая разработка, которая также впитала в себя тот опыт применения на войне. Это боевой модуль, который позволяет быстро модернизировать любой образец бывшей советской техники. Она не требует доработки корпуса. Очень легко устанавливается и позволяет выполнять свои функции по огневой поддержке личного состава", — говорит работник польской компании.

Установка стаала мощной за счет 30-мм пушки и пулемета 7,62 мм. Также модуль может быть оснащен противотанковыми ракетами.

Новый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой HUNTER. Фото: MISTA

БТР Oncilla

"Я представляю Oncilla в варианте Shturm. Это машина изготавливается в нашей компании. Машина имеет значительный боевой опыт. Мы уже поставили несколько сотен в наши вооруженные силы. Машина подтвердила свои высокие качества", — говорит Лещенко.

Обновленная версия БТР 4х4 ONCILLA. Фото: MISTA

Для того, чтобы сделать вариант Shturm Польша добавила дополнительные характеристики.

"Это прежде всего комплексное решение противодроновой защиты. Мы имеем неоднократные случаи, когда машины атакуются FPV-дронами", — добавил он.

Украинец рассказал, что все эти изделия прошли испытания и имеют значительный боевой опыт.

"Соединив это все это вместе, мы получили такое сочетание польского продукта, проверенного, и так же современные черты дали этому изделию украинские производители", — добавил работник компании.

Напомним, в Польше продолжается 33-я Международная выставка оборонной промышленности (MSPO). Это одно из важнейших событий в Европе и мире, где представляют необычные разработки.

Также недавно украинская компания Fire Point, которая является производителем ракеты "Фламинго", анонсировала разработку собственных баллистических ракет.