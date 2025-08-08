Годовщина войны России против Грузии — как это было и что известно

Солдаты Грузии пробегают возле обстрелянного здания в Гори, в 80 км от Тбилиси. Фото: Reuters

Вчера, 7 августа, прошла очередная годовщина российского вторжения в Грузию — первой масштабной вооруженной агрессии Кремля в XXI веке. Такая война стала не только трагедией для самой Грузии, но и тревожным предупреждением для мира, который слишком долго недооценивал имперские амбиции РФ.

Новини.LIVE собрало общеизвестные факты о том, как началась эта война, что стало причиной, и как она закончилась.

Что предшествовало войне в Грузии

В 1991 году после провозглашения независимости, Грузия столкнулась с сепаратистскими движениями в Абхазии и Южной Осетии. Это регионы, где местные элиты при поддержке Москвы отказывались признавать юрисдикцию Тбилиси.

В частности, Россия с самого начала использовала эти территории как рычаг давления на правительство Грузии. Например:

направляла туда "миротворцев";

вооружала боевиков;

впоследствии массово выдавала жителям этих территорий российские паспорта, чтобы готовить почву для возможной так называемой "защиты соотечественников".

Также отметим, что в 1990-х годах в этих областях неоднократно возникали вооруженные конфликты. При поддержке российских сил Абхазия фактически отделилась, в Южной Осетии Москва установила лояльную марионеточную администрацию. Кремль использовал оба анклава для сдерживания прозападного курса Грузии.

После Революции роз 2003 года, когда к власти пришел Михеил Саакашвили и провозгласил курс на евроинтеграцию, отношения с Москвой окончательно обострились.

Как началась война

Вторжение 2008 года не было импровизированным актом. Россия системно готовилась: проводила маневры у грузинских границ, наращивала военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии и вела активную информационную кампанию против Тбилиси.

Непосредственным поводом стало обострение в Южной Осетии — после обстрелов грузинских сел сепаратистами, грузинская армия начала операцию по стабилизации, которую Кремль использовал как формальное оправдание для открытой войны.

Так, 8 августа 2008 года, российская авиация начала бомбардировку грузинских городов, в частности Гори, Поти и окрестностей Тбилиси. Через границу вошли подразделения 58-й армии РФ, морская пехота, танки и спецназовцы. Захваченные территории оставались беззащитными — за считанные дни войска оказались в 30 километрах от столицы Грузии.

Стоит заметить, что хотя грузинские подразделения сопротивлялись, им было трудно противостоять такой по масштабу атаке. Известно, что военные базы были разрушены, порты захвачены, система ПВО выведена из строя, и государство оказалось на грани развала.

Как закончилась война в Грузии

Вмешательство международного сообщества остановило дальнейшее наступление. В частности, президент Франции Николя Саркози, который тогда председательствовал в ЕС, срочно прибыл в Москву.

Его посредничество помогло 12 августа достичь соглашения о прекращении огня. Однако российские подразделения еще несколько дней оставались на грузинской территории, продолжая мародерство и оккупацию.

Карта Грузии по состоянию на 2023 год (желтый цвет — территория Грузии, а остальное — оккупированная земля россиянами). Фото: svg

Как известно, война 2008 года унесла жизни более 400 человек, тысячи были ранены, сотни тысяч вынуждены были покинуть свои дома. Абхазия и Южная Осетия до сих пор находятся под российской оккупацией. Россия признала их так называемыми "независимыми государствами", но фактически превратила их в свои военные форпосты.

Также стоит отметить факт, что август 2008 года четко показал — Россия готова силой менять границы, подрывать суверенитет и угрожать безопасности Европы. Однако мир на тот момент не сделал соответствующих выводов. И уже через 16 лет, в феврале 2022-го года, та же логика агрессии началась в Украине.

