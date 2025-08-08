Річниця війни Росії проти Грузії — як це було та що відомо

Солдати Грузії пробігають біля обстріляної будівлю в Горі, за 80 км від Тбілісі. Фото: Reuters

Вчора, 7 серпня, минула чергова річниця російського вторгнення до Грузії — першої масштабної збройної агресії Кремля у XXI столітті. Така війна стала не лише трагедією для самої Грузії, а й тривожним попередженням для світу, який надто довго недооцінював імперські амбіції РФ.

Новини.LIVE зібрало загальновідомі факти про те, як почалася ця війна, що стало причиною, і як вона закінчилася.

Що передувало війні в Грузії

У 1991 році після проголошення незалежності, Грузія зіткнулася з сепаратистськими рухами в Абхазії та Південній Осетії. Це регіони, де місцеві еліти за підтримки Москви відмовлялися визнавати юрисдикцію Тбілісі.

Зокрема, Росія з самого початку використовувала ці території як важіль тиску на уряд Грузії. Наприклад:

направляла туди "миротворців";

озброювала бойовиків;

згодом масово видавала мешканцям цих територій російські паспорти, щоб готувати підґрунтя для можливого так званого "захисту співвітчизників".

Також зазначимо , що у 1990-х роках у цих областях неодноразово виникали збройні конфлікти. За підтримки російських сил Абхазія фактично відокремилася, у Південній Осетії Москва встановила лояльну маріонеткову адміністрацію. Кремль використовував обидва анклави для стримування прозахідного курсу Грузії.

Після Революції троянд 2003 року, коли до влади прийшов Міхеіл Саакашвілі і проголосив курс на євроінтеграцію, відносини з Москвою остаточно загострилися.

Як почалася війна

Вторгнення 2008 року не було імпровізованим актом. Росія системно готувалася: проводила маневри біля грузинських кордонів, нарощувала військову присутність в Абхазії та Південній Осетії й вела активну інформаційну кампанію проти Тбілісі.

Безпосереднім приводом стало загострення в Південній Осетії — після обстрілів грузинських сіл сепаратистами, грузинська армія розпочала операцію зі стабілізації, яку Кремль використав як формальне виправдання для відкритої війни.

Так, 8 серпня 2008 року, російська авіація почала бомбардування грузинських міст, зокрема Горі, Поті та околиць Тбілісі. Через кордон увійшли підрозділи 58-ї армії РФ, морська піхота, танки та спецпризначенці. Захоплені території залишалися беззахисними — за лічені дні війська опинилися за 30 кілометрів від столиці Грузії.

Варто зауважити, що хоч грузинські підрозділи чинили опір, їм було важко протистояти такій за масштабом атаці. Відомо, що військові бази були зруйновані, порти захоплені, система ППО виведена з ладу, і держава опинилася на межі розвалу.

Як закінчилася війна в Грузії

Втручання міжнародної спільноти зупинило подальший наступ. Зокрема, президент Франції Ніколя Саркозі, який тоді головував у ЄС, терміново прибув до Москви.

Його посередництво допомогло 12 серпня досягти угоди про припинення вогню. Проте російські підрозділи ще кілька днів залишалися на грузинській території, продовжуючи мародерство та окупацію.

Карта Грузії станом на 2023 рік (жовтий колір — територія Грузії, а інше — окупована земля росіянами). Фото: svg

Як відомо, війна 2008 року забрала життя понад 400 людей, тисячі були поранені, сотні тисяч змушені були покинути свої домівки. Абхазія та Південна Осетія досі перебувають під російською окупацією. Росія визнала їх так званими "незалежними державами", але фактично перетворила їх на свої військові форпости.

Також варто зауважити факт, що серпень 2008 року чітко показав — Росія готова силою змінювати кордони, підривати суверенітет і загрожувати безпеці Європи. Проте світ на той момент не зробив відповідних висновків. І вже через 16 років, у лютому 2022-го року, та сама логіка агресії почалася в Україні.

Крім того, Катамадзе прокоментувала політичну ситуацію в її рідній Грузії. Виконавиця наголосила, що на площі Руставелі в Тбілісі щодня лунає "Європейський голос Сакартвело", що символізує прагнення грузин до свободи та демократії.