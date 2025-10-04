Протести у Тбілісі — люди штурмують палац президента

Протестувальники намагаються увірватися на територію президентського палацу під час мітингу у Тбілісі. Фото: Reuters

У суботу, 4 жовтня, у Грузії відбуваються місцеві вибори, на тлі яких розпочалися масові протести опозиції. Демонстранти пройшли маршем до президентського палацу в Тбілісі.

Про це інформує "Эхо Кавказа" у Telegram.

У Тбілісі протести — люди штурмують резиденцію президента

Сьогодні, 4 жовтня, в Грузії проходять місцеві вибори, на яких мають бути обрані 64 місцевих депутати та 64 мери. Однак у деяких містах кандидатів висунула лише правляча партія "Грузинська мрія". А основні опозиційні партії вирішили бойкотувати вибори.

За інформацією місцевих ЗМІ, у Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримають прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також серед натовпу можна помітити плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політичних в'язнів.

На відео, що ширяться мережею, можна побачити, що ввечері протестувальники почали штурм палацу президента. Коли натовп підійшов до огорожі, у дворі периметра стояли представники охорони. Вони намагалися завадити протестувальникам перелізти через паркан, застосовували сльозогінний газ.

Однак згодом мітингувальникам вдалося знести паркан.

Як пишуть у соцмережах очевидці, протестувальники використовують петарди, а силовики — водомети.

Протести у Тбілісі 4 жовтня 2025 року. Фото: Reuters

"Огорожа президентського палацу зламана, спецпідрозділи намагаються витіснити протестувальників за допомогою перцевого спрею. Є постраждалі.

Біля президентського палацу — сутички між демонстрантами та силовиками. Частина поліціянтів покинула територію", — інформує "Эхо Кавказа".

Отже, у центрі Тбілісі триває протистояння між протестувальниками та спецпризначенцями. На вулиці Атонелі, що веде до президентського палацу, силовики проводять зачистку території.

Учасники протесту спорудили барикади з меблів і сміттєвих баків та підпалили їх у відповідь на спроби розгону. У повітрі стоїть густий дим, чутно вибухи гранат.

Протести у Тбілісі 4 жовтня — що відомо

Сьогодні, 4 жовтня, у Грузії триває день виборів, який супроводжується масовими акціями протесту в центрі столиці.

За інформацією "Эхо Кавказа", вранці студенти зібралися біля Тбіліського державного університету, звідки рушили опозиційною ходою до проспекту Руставелі. На акції також були помічені відомі діячі культури, які висловили підтримку ув’язненим журналістам та акторам.

На проспекті Руставелі об’єдналися кілька опозиційних колон під гаслами "Ні Росії — так Європі". Представники опозиції назвали сьогоднішні події "революцією прапорів".

Протести у Тбілісі 4 жовтня 2025 року. Фото: Reuters

На площі Свободи організатори акції, серед яких співак і політик Паата Бурчуладзе, зачитали декларацію. У ній заявили, що влада "втратила легітимність" і оголосили про початок "мирного перехідного періоду".

У другій половині дня протестувальники рушили до президентського палацу Орбеліані. Частина учасників прорвалася на територію резиденції, зламавши огорожу. Силовики застосували перцевий газ і водомети. Повідомляється про постраждалих.

П'ята президентка Саломе Зурабішвілі дистанціювалася від дій мітингувальників, заявивши, що не підтримує спроби штурму й залишається на позиціях мирного протесту.

За даними ЦВК, станом на 17:00 явка виборців склала 33,5%. Водночас лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив, що партія впевнено перемагає у більшості муніципалітетів.

