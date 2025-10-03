Парламентские выборы в Чехии 3 октября — какие кандидаты

Чехия выбирает парламент — чем выборы важны для Украины
В Чехии начинаются выборы в парламент. Согласно опросам, среди лидеров — партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды.
Об этом сообщает iDNES.
Кто может победить на выборах
Выборы начинаются 3 октября в 14:00 по местному времени (15:00 по киевскому). Избирательные участки будут работать до 22:00. Завтра, 4 октября, выборы продолжатся — с 8:00 до 14:00. Далее начнется подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.
В опросах лидирует партия ANO Бабиша — 29,3% голосов. В случае его победы, Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.
На втором месте партия действующего премьера Петра Фиала, которой прогнозируют 20,5%.
На третьей строчке еще одна антиукраинская партия с правыми популистскими взглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) — 13,4% голосов.
Также в парламент имеют шанс попасть центристская партия STAN —11,7%, чешская пиратская партия — 10,1%, ультраправая AUTO — 5,9%, а также левопопулистская Stačilo! — 5,5% голосов. Всего в парламенте Чехии распределят 200 депутатских мест.
Что известно об Андрее Бабише
Андрей Бабиш был премьером в 2017-2021 годах. Он заявлял, что хочет сократить поддержку Украины и отменить чешскую инициативу западных поставок 155 мм боеприпасов для Киева.
Впрочем, президент Петр Павел пообещал не допустить формирования правительства из партий, которые угрожают национальной безопасности.
Напомним, недавно в Молдове на парламентских выборах победила проевропейская партия президента Майи Санду.
Впоследствии депутат парламента Молдовы Инна Кошеру заявила, как стране удалось сократить влияние РФ на выборы.
