Главная Новости дня Чехия выбирает парламент — чем выборы важны для Украины

Чехия выбирает парламент — чем выборы важны для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 14:52
Парламентские выборы в Чехии 3 октября — какие кандидаты
Выборы в Чехии. Фото: TASR

В Чехии начинаются выборы в парламент. Согласно опросам, среди лидеров — партия экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша ANO, который имеет антиукраинские взгляды.

Об этом сообщает iDNES.

Кто может победить на выборах

Выборы начинаются 3 октября в 14:00 по местному времени (15:00 по киевскому). Избирательные участки будут работать до 22:00. Завтра, 4 октября, выборы продолжатся — с 8:00 до 14:00. Далее начнется подсчет голосов, результаты должны объявить в тот же вечер.

В опросах лидирует партия ANO Бабиша — 29,3% голосов. В случае его победы, Чехия может изменить свой курс в том числе и по помощи Украине.

На втором месте партия действующего премьера Петра Фиала, которой прогнозируют 20,5%.

На третьей строчке еще одна антиукраинская партия с правыми популистскими взглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) — 13,4% голосов.

Также в парламент имеют шанс попасть центристская партия STAN —11,7%, чешская пиратская партия — 10,1%, ультраправая AUTO — 5,9%, а также левопопулистская Stačilo! — 5,5% голосов. Всего в парламенте Чехии распределят 200 депутатских мест.

Что известно об Андрее Бабише

Андрей Бабиш был премьером в 2017-2021 годах. Он заявлял, что хочет сократить поддержку Украины и отменить чешскую инициативу западных поставок 155 мм боеприпасов для Киева.

Впрочем, президент Петр Павел пообещал не допустить формирования правительства из партий, которые угрожают национальной безопасности.

Напомним, недавно в Молдове на парламентских выборах победила проевропейская партия президента Майи Санду.

Впоследствии депутат парламента Молдовы Инна Кошеру заявила, как стране удалось сократить влияние РФ на выборы.

выборы Чехия Украина Россия парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
