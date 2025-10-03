Відео
Головна Новини дня Чехія обирає парламент — чим вибори важливі для України

Чехія обирає парламент — чим вибори важливі для України

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 14:52
Парламентські вибори в Чехії 3 жовтня — які кандидати
Вибори в Чехії. Фото: TASR

У Чехії розпочинаються вибори до парламенту. Згідно з опитуваннями, серед лідерів — партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO, який має антиукраїнські погляди.

Про це повідомляє iDNES.

Хто може перемогти на виборах

Вибори розпочинаються 3 жовтня о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Завтра, 4 жовтня, вибори продовжаться — з 8:00 до 14:00. Далі почнеться підрахунок голосів, результати мають оголосити того ж вечора.

В опитуваннях лідирує партія ANO Бабіша — 29,3% голосів. У разі його перемоги, Чехія може змінити свій курс зокрема й щодо допомоги Україні.

На другому місці партія чинного премʼєра Петра Фіала. Їй прогнозують 20,5%.

На третій сходинці ще одна антиукраїнська партія з правими популістичними поглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) — 13,4% голосів. 

Також до парламенту мають шанс потрапити центристська партія STAN — 11,7%, чеська піратська партія — 10,1%, ультраправа AUTO — 5,9%, а також лівопопулістська Stačilo! — 5,5% голосів. Загалом в парламенті Чехії розподілять 200 депутатських місць.

Що відомо про Андрея Бабіша

Андрей Бабіш був прем’єром у 2017-2021 роках. Він заявляв, що хоче скоротити підтримку України та скасувати чеську ініціативу західного постачання 155 мм боєприпасів для Києва.

Утім, президент Петр Павел пообіцяв не допустити формування уряду з партій, які загрожують національній безпеці.

Нагадаємо, нещодавно у Молдові на парламентських виборах перемогла проєвропейська партія президентки Майї Санду.

Згодом депутатка парламенту Молдови Інна Кошеру заявила, як країні вдалося скоротити вплив РФ на вибори.

вибори Чехія Україна Росія парламент
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
