Парламентські вибори в Чехії 3 жовтня — які кандидати

У Чехії розпочинаються вибори до парламенту. Згідно з опитуваннями, серед лідерів — партія експрем'єр-міністра країни Андрея Бабіша ANO, який має антиукраїнські погляди.

Про це повідомляє iDNES.

Хто може перемогти на виборах

Вибори розпочинаються 3 жовтня о 14:00 за місцевим часом (15:00 за київським). Виборчі дільниці працюватимуть до 22:00. Завтра, 4 жовтня, вибори продовжаться — з 8:00 до 14:00. Далі почнеться підрахунок голосів, результати мають оголосити того ж вечора.

В опитуваннях лідирує партія ANO Бабіша — 29,3% голосів. У разі його перемоги, Чехія може змінити свій курс зокрема й щодо допомоги Україні.

На другому місці партія чинного премʼєра Петра Фіала. Їй прогнозують 20,5%.

На третій сходинці ще одна антиукраїнська партія з правими популістичними поглядами SPD (Svoboda a přímá demokracie) — 13,4% голосів.

Також до парламенту мають шанс потрапити центристська партія STAN — 11,7%, чеська піратська партія — 10,1%, ультраправа AUTO — 5,9%, а також лівопопулістська Stačilo! — 5,5% голосів. Загалом в парламенті Чехії розподілять 200 депутатських місць.

Що відомо про Андрея Бабіша

Андрей Бабіш був прем’єром у 2017-2021 роках. Він заявляв, що хоче скоротити підтримку України та скасувати чеську ініціативу західного постачання 155 мм боєприпасів для Києва.

Утім, президент Петр Павел пообіцяв не допустити формування уряду з партій, які загрожують національній безпеці.

