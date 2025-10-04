Андрей Бабиш высказался о будущем Украины в ЕС — что сказал

Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш. Фото: REUTERS/David W Cerny

Лидер партии ANO, собравшей большинство голосов на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш заявил, что Украина еще не готова к вступлению в Европейский Союз. По его мнению, сначала стоит закончить войну.

Об этом Андрей Бабиш сообщил в комментарии Суспільному в субботу, 4 октября.

Реклама

Читайте также:

Бабиш об Украине в ЕС и "чешской инициативе"

"Я трижды встречался с господином (Президентом Владимиром. — Ред.) Зеленским, даже в ноябре 2019 года, и я поддерживаю его после аннексии Крыма (Россией 2014 года. — Ред.) Поэтому мы помогаем Украине через ЕС", — отметил Бабиш.

Политик заверил, что Чехия будет продолжать поддержку Украины.

"ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, следующем бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать", — пояснил председатель партии ANO.

Бабиш высказался и по поводу "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Украины. По его мнению, она должна быть прозрачной, ведь никто не должен наживаться на войне, а также, что "это должно организовывать НАТО".

Что касается вступления Украины в ЕС, то, по мнению чиновника, Киев еще не готов к этому.

"Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", — пояснил свою позицию Бабиш.

Парламентские выборы в Чехии

Напомним, что 3-4 октября в Чехии проходили парламентские выборы. Согласно первым подсчетам, большинство голосов имеет партия Андрея Бабиша ANO — 34,58%.

Также мы сообщали о позиции Андрея Бабиша относительно Украины. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, в частности, относительно будущего Украины в ЕС и дальнейшей помощи Киеву.