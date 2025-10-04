Андрей Бабиш высказался о будущем Украины в ЕС — что сказал

Глава побеждающей партии в Чехии высказался об Украине в ЕС
Лидер партии ANO, собравшей большинство голосов на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш заявил, что Украина еще не готова к вступлению в Европейский Союз. По его мнению, сначала стоит закончить войну.
Об этом Андрей Бабиш сообщил в комментарии Суспільному в субботу, 4 октября.
Бабиш об Украине в ЕС и "чешской инициативе"
"Я трижды встречался с господином (Президентом Владимиром. — Ред.) Зеленским, даже в ноябре 2019 года, и я поддерживаю его после аннексии Крыма (Россией 2014 года. — Ред.) Поэтому мы помогаем Украине через ЕС", — отметил Бабиш.
Политик заверил, что Чехия будет продолжать поддержку Украины.
"ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в европейском бюджете, следующем бюджете, и мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать", — пояснил председатель партии ANO.
Бабиш высказался и по поводу "чешской инициативы" по закупке боеприпасов для Украины. По его мнению, она должна быть прозрачной, ведь никто не должен наживаться на войне, а также, что "это должно организовывать НАТО".
Что касается вступления Украины в ЕС, то, по мнению чиновника, Киев еще не готов к этому.
"Но вы не готовы к ЕС. Сначала мы должны закончить войну, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС", — пояснил свою позицию Бабиш.
Парламентские выборы в Чехии
Напомним, что 3-4 октября в Чехии проходили парламентские выборы. Согласно первым подсчетам, большинство голосов имеет партия Андрея Бабиша ANO — 34,58%.
Также мы сообщали о позиции Андрея Бабиша относительно Украины. Политик известен своими антиукраинскими взглядами, в частности, относительно будущего Украины в ЕС и дальнейшей помощи Киеву.
