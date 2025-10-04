Андрей Бабіш висловився про майбутнє України в ЄС — що сказав

Лідер чеської партії ANO Андрей Бабіш. Фото: REUTERS/David W Cerny

Лідер партії ANO, що зібрала більшість голосів на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш заявив, що Україна ще не готова до вступу в Європейський Союз. На його думку, спершу варто закінчити війну.

Про це Андрей Бабіш повідомив у коментарі Суспільному у суботу, 4 жовтня.

Бабіш про Україну в ЄС та "чеську ініціативу"

"Я тричі зустрічався з Паном (Президентом Володимиром. — Ред.) Зеленським, навіть у листопаді 2019 року, і я підтримую його після анексії Криму (Росією 2014 року. — Ред.) Тож ми допомагаємо Україні через ЄС", — зазначив Бабіш.

Політик запевнив, що Чехія продовжуватиме підтримку України.

"ЄС допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті, наступному бюджеті, і ми платимо багато грошей до європейського бюджету, і таким чином ми будемо продовжувати допомагати", — пояснив голова партії ANO.

Бабіш висловився й щодо "чеської ініціативи" з закупівлі боєприпасів для України. На його думку, вона має бути прозорою, адже ніхто не повинен наживатися на війні, а також, що "це має організовувати НАТО".

Щодо вступу України до ЄС, то, на думку посадовця, Київ ще не готовий до цього.

"Але ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС", — пояснив свою позицію Бабіш.

Парламентські вибори в Чехії

Нагадаємо, що 3-4 жовтня у Чехії відбувалися парламентські вибори. Згідно з першими підрахунками, більшість голосів має партія Андрея Бабіша ANO — 34,58%.

Також ми повідомляли про позицію Андрея Бабіша щодо України. Політик відомий своїми антиукраїнськими поглядами, зокрема, щодо майбутнього України в ЄС та подальшої допомоги Києву.