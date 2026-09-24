Переговори з фон дер Ляєн: Зеленський назвав ключові теми

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Чутки про нібито складну розмову між президентом України та очільницею Європейської комісії на полях Генасамблеї ООН не відповідають дійсності. Володимир Зеленський запевнив, що діалог з Урсулою фон дер Ляєн виявився дуже конструктивним, де сторони предметно обговорили дефіцит зброї та фінанси.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, передає журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Зеленський оцінив зустріч з чиновниками ЄС

Поширена інформація про напруженість під час зустрічі Володимира Зеленського з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку виявилася безпідставною. Глава держави особисто спростував ці повідомлення. За його словами, розмова пройшла без жодних ускладнень.

"По-перше, у мене були нескладні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені з нею розмовою по телефону. До цього ми обговорили деякі питання. Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч. Команди напрацюють рішення. Це що стосується Урсула", — повідомив український лідер.

Окремо президент пояснив ситуацію з фінансуванням. Виділення масштабної макрофінансової підтримки від Європейського Союзу передбачає чітку структуру та виконання низки умов, безпосередньо пов'язаних із внутрішньоукраїнським законодавчим процесом.

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Йдеться про пакет у 90 мільярдів, половина якого уже закладена вже на поточний рік. Президент України Володимир Зеленський розкрив структуру розподілу цих надходжень після особистих перемовин із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Гроші діляться на кілька, скажімо так, пластів. Є гроші, які від кредиту. 90 мільярдів, 45 на цей рік. Частина із них безумовна, а частина прив'язана до відповідних законопроєктів, які повинні бути проголосовані, підтримані парламентом України", — пояснив глава держави.

Водночас він зауважив, що відверто попередив європейських партнерів про специфіку діяльності Верховної Ради в реаліях воєнного стану: "Я пояснив, що парламент буде підтримувати, але розраховувати, що парламент буде працювати так, як він працює в звичайній країні, в звичайний невоєнний час, неможливо".

Ще одним ключовим напрямком переговорів став гострий брак техніки та засобів ураження на полі бою, що суттєво впливає на ціну ведення бойових дій. Зеленський акцентував на тому, що союзники мають чітко розуміти поточні пріоритети Сил оборони.

"У нас є дефіцит. Вона це прекрасно розуміє. Це не просто так, дефіцит. Наша армія каже, нам треба більше на день інтерсепторів, нам треба більше знищувати. У нас додаткова зброя потрібна для F-16. Все це вимірюється об'ємами зброї і об'ємами грошей. Тобто дорожчає війна. Важливо, що ця інформація донесена європейцям, і Європа це приймає. Вона прекрасно розуміє, що війна дорожча", — заявив президент.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський не виключає проведення тристоронніх переговорів за участі лідерів України, США та Росії під час саміту G20 у грудні 2026 року. За словами глави держави, організація зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним стає цілком ймовірною з огляду на міжнародний склад учасників заходу та комплекс дипломатичних факторів.

Цій заяві передували контакти української сторони з найближчим оточенням президента США. Після зустрічі Зеленського безпосередньо з Трампом відбулися розширені переговори з його спеціальними представниками Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Тож наступним етапом мають стати консультації американських переговірників із російською стороною.

Водночас Київ зберігає жорстку позицію щодо безпеки тилу. Виступаючи в Нью-Йорку на заходах 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, президент попередив, що у разі продовження російських атак на українські ТЕЦ та енергомережі Сили оборони завдаватимуть симетричних ударів у відповідь по паливно-енергетичній інфраструктурі на території РФ.