Переговоры с фон дер Ляйен: Зеленский назвал ключевые темы

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Слухи о якобы напряжённом разговоре между президентом Украины и главой Европейской комиссии в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН не соответствуют действительности. Владимир Зеленский заверил, что диалог с Урсулой фон дер Ляйен оказался очень конструктивным, в ходе которого стороны предметно обсудили дефицит оружия и финансирование.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

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Зеленский оценил встречу с чиновниками ЕС

Распространившаяся информация о напряженности во время встречи Владимира Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке оказалась безосновательной. Глава государства лично опроверг эти сообщения. По его словам, беседа прошла без каких-либо затруднений.

"Во-первых, у меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены беседой с ней по телефону. До этого мы обсудили некоторые вопросы. Встреча была, кстати, абсолютно позитивной. Я не знаю, откуда пошло такое сообщение. Я бы даже сказал, что это была очень позитивная встреча. Команды разработают решения. Это касается Урсулы", — сообщил украинский лидер.

Отдельно президент объяснил ситуацию с финансированием. Выделение масштабной макрофинансовой поддержки со стороны Европейского Союза предполагает четкую структуру и выполнение ряда условий, непосредственно связанных с внутриукраинским законодательным процессом.

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Речь идет о пакете в 90 миллиардов, половина которого уже заложена на текущий год. Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл структуру распределения этих поступлений после личных переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Деньги делятся на несколько, скажем так, слоев. Есть деньги, полученные от кредита. 90 миллиардов, 45 на этот год. Часть из них безусловная, а часть привязана к соответствующим законопроектам, которые должны быть проголосованы и поддержаны парламентом Украины", — пояснил глава государства.

В то же время он отметил, что откровенно предупредил европейских партнеров о специфике деятельности Верховной Рады в условиях военного положения: "Я объяснил, что парламент будет оказывать поддержку, но рассчитывать на то, что парламент будет работать так, как он работает в обычной стране, в обычное невоенное время, невозможно".

Еще одним ключевым направлением переговоров стала острая нехватка техники и средств поражения на поле боя, что существенно влияет на цену ведения боевых действий. Зеленский подчеркнул, что союзники должны четко понимать текущие приоритеты Сил обороны.

"У нас есть дефицит. Она это прекрасно понимает. Это не просто так, дефицит. Наша армия говорит: нам нужно больше перехватчиков в день, нам нужно больше уничтожать. Нам нужно дополнительное вооружение для F-16. Все это измеряется объемами оружия и объемами денег. То есть война дорожает. Важно, что эта информация доведена до европейцев, и Европа это принимает. Она прекрасно понимает, что война дороже", — заявил президент.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не исключает проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров Украины, США и России во время саммита G20 в декабре 2026 года. По словам главы государства, организация встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным становится вполне вероятной, учитывая международный состав участников мероприятия и совокупность дипломатических факторов.

Этому заявлению предшествовали контакты украинской стороны с ближайшим окружением президента США. После встречи Зеленского непосредственно с Трампом состоялись расширенные переговоры с его специальными представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Таким образом, следующим этапом должны стать консультации американских переговорщиков с российской стороной.

В то же время Киев сохраняет жесткую позицию в отношении безопасности тыла. Выступая в Нью-Йорке на мероприятиях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент предупредил, что в случае продолжения российских атак на украинские ТЭЦ и энергосети Силы обороны будут наносить симметричные ответные удары по топливно-энергетической инфраструктуре на территории РФ.