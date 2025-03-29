Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів про нинішню ситуацію на фронті. Він зазначив, що ЗСУ не дають росіянам заходити на територію Сумщини та Харківщини.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні у суботу, 29 березня.

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Зеленський про ситуацію на фронті

Президент розповів, що сьогодні розмовляв з Головкомом ЗСУ Олександром Сирським про ситуацію на нашому фронті. А також у тих районах, де наші військові діють на території Росії.

За словами глави держави, українські оборонці зберігають активність, яка не дає ворогу заходити на територію Сумської та Харківської областей.

"Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків", — подякував лідер України.

Крім того, він особливо відзначив за результативність на передовій наш 225-й окремий штурмовий полк, також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще — воїнів Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії зі знищення ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку.

"Дякую всім вам, воїни! Ви — справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні", — резюмував Зеленський.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше глава держави відреагував на масований нічний удар РФ по Україні. Нагадаємо, що протягом вечора 28 березня та ночі 29 березня окупанти запустили більш ніж 170 дронів у бік України.

Також Зеленський повідомив, що протягом тижня у Києві запланована термінова зустріч у вузькому колі. Вона буде присвячена питанню міжнародного контингенту.