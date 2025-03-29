Зеленский рассказал об актуальной ситуации на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о нынешней ситуации на фронте. Он отметил, что ВСУ не дают россиянам заходить на территорию Сумщины и Харьковщины.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении в субботу, 29 марта.

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Зеленский о ситуации на фронте

Президент рассказал, что сегодня разговаривал с Главкомом ВСУ Александром Сырским о ситуации на нашем фронте. А также в тех районах, где наши военные действуют на территории России.

По словам главы государства, украинские защитники сохраняют активность, которая не дает врагу заходить на территорию Сумской и Харьковской областей.

"Я благодарю за стойкость всем нашим подразделениям — всем, от Курщины до южных направлений", — поблагодарил лидер Украины.

Кроме того, он особо отметил за результативность на передовой наш 225-й отдельный штурмовой полк, также воинов 47-й отдельной механизированной бригады. Еще — воинов Сил специальных операций за очень эффективные действия по уничтожению врага. Также 35-ю отдельную бригаду морской пехоты за эффективность в боях на Покровском направлении.

"Спасибо всем вам, воины! Вы — настоящие! Спасибо каждому и каждой, кто помогает армии, кто работает во всех наших оборонных предприятиях, кто обеспечивает нашу армию. Я благодарю всех, кто доносит миру правду о том, что происходит в Украине", — резюмировал Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее глава государства отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине. Напомним, что в течение вечера 28 марта и ночи 29 марта оккупанты запустили более 170 дронов в сторону Украины.

Также Зеленский сообщил, что в течение недели в Киеве запланирована срочная встреча в узком кругу. Она будет посвящена вопросу международного контингента.